México vs Marruecos: ¿Cuándo y por dónde ver el partido del Mundial Sub 20?

La Selección Mexicana Sub-20, dirigida por Eduardo Arce, buscará mantener vivo el sueño mundialista en el Mundial de Chile 2025 al enfrentarse a Marruecos, el rival más complicado de su grupo. El encuentro se perfila como el más importante para el “mini Tri”, pues definirá si logra avanzar a los octavos de final.

Un grupo de la muerte

Tras sus empates ante Brasil y España, México suma dos puntos y aún depende de sí mismo para avanzar. Sin embargo, Marruecos llega como líder con seis unidades, producto de sus triunfos sobre ambas potencias. Con figuras como Yassir Zabiri, los africanos se han consolidado como favoritos del sector gracias a su poder físico y ofensivo.

Por parte de México, el talento de Gilberto Mora, considerado la joya de los Xolos de Tijuana, ha sido clave para mantener competitiva a la selección en este torneo, con goles decisivos y un gran manejo de balón.

Gilberto Mora es la cara del Tri Sub 20 I MEXSPORT

Lo que necesita México

Las cuentas son claras:

Si gana , México clasifica de manera directa como segundo de grupo.

Si empata , dependerá del resultado entre Brasil y España: un empate en ese duelo lo favorecería por diferencia de goles, mientras que una victoria de cualquiera complicaría sus opciones.

Si pierde, solo avanzaría como uno de los mejores terceros si los criterios de desempate le resultan favorables.

Mora celebra un gol en el Mundial Sub-20 | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver México vs Marruecos?

Día: sábado 4 de octubre

Hora: 14:00 (tiempo del centro de México)

Transmisión: El duelo podrá seguirse en Vix, TUDN y Canal 9 de Televisa.