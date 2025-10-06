¿Cuáles han sido los mejores resultados de México en el Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana, dirigida por Eduardo Arce, buscará hacer historia en el Mundial Sub-20 de Chile; el combinado nacional integrada por jugadores como: Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel se enfrentará al anfitrión, en los Octavos de Final, con la misión de seguir avanzando por el trofeo de la categoría.

Gilberto Mora l AP

El Tri ha destacado en categorías juveniles, especialmente con la Sub-17, alzando en dos ocasiones el trofeo; sin embargo en la Sub-20 es una tarea pendiente hacer el mismo gesto, es por ello que en RÉCORD te presentamos las actuaciones históricas en este torneo.

México registra un total de 17 participaciones dentro del Mundial Sub-20; justas en las que han desfilado jugadores que se llegaron a consolidar como figuras, entre ellos: Carlos Vela, Javier Hernández, Carlos Vela, Héctor Moreno e Hirving Lozano.

México Sub-20 en Chile l AP

Inicio histórico

La historia dentro de los mundiales comenzó de la mejor manera, en 1977, en aquel torneo el Tri tuvo su mejor participación terminando como subcampeón tras caer, con dramatismo, en penales ante la Unión Soviética.

Después de ese momento sublime para el futbol mexicano, los combinados tuvieron apariciones intermitentes durante los 80’s y 90’s; pese a ello lograron alcanzar en tres ocasiones los Cuartos de Final (1985-1991 y 1993).

Gilberto Mora en Mundial Sub-20 l AP

Tercer Lugar en Colombia 2011

Sin embargo, sería hasta Colombia 2011 cuando nuevamente el Tri haría vibrar a la afición viviendo un destacado torneo, consolidando el Tercer Lugar, después de un camino sublime en el que terminó por caer ante Brasil en Semifinales y venciendo a Francia en el duelo por estar entre los tres mejores.

En aquella generación liderada por Juan Carlos Chávez figuraban jugadores como: Néstor Araujo, Diego Reyes, Diego de Buen, Jorge Enríquez, Erick Torres, Ulises Dávila y Alan Pulido, siendo ellos los referentes en el equipo.

Cabe mencionar, que la última participación que registró la Selección Mexicana fue en el Mundial de Polonia 2019, donde no superaron la Fase de Grupos; con JJ Macías, Diego Lainez, etc. En 2023 no pudieron llegar a dicho certamen.

México en Colombia 2011 l golesycifrasmx