¡Enorme gesto! Tahiel Jiménez dedica su gol ante Chile a Mateo Levy tras su conmoción

El delantero mexicano Tahiel Jiménez abrió el marcador ante Chile en los Octavos del Mundial Sub-20 con una emotiva dedicatoria para su compañero Mateo Levy.

Tahiel Jiménez celebra su gol ante Chile | MEXSPORT

Gol con dedicatoria especial

Tahiel Jiménez se convirtió en el protagonista del primer tiempo entre México y Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20. El juvenil mexicano abrió el marcador al minuto 26 y, más allá del golazo que significó la ventaja para el Tri, el momento estuvo lleno de sentimiento: el tanto fue dedicado a su compañero y amigo Mateo Levy, quien no pudo estar en la cancha por un protocolo de conmoción cerebral.

La anotación llegó tras una gran combinación colectiva. Alexéi Domínguez inició la jugada desde el medio campo, cedió el balón a Gilberto Mora, quien con gran visión filtró el esférico para Tahiel Jiménez. El atacante definió con categoría frente al arquero chileno para firmar el 1-0 a favor de México.

La sociedad entre Gilberto Mora y Tahiel Jiménez fue clave en la jugada. Mora, con una asistencia de gran calidad, Jiménez no dudó y resolvió, confirmando la buena química ofensiva que el Tri ha mostrado en el torneo bajo la dirección de Eduardo Arce.

Tahiel Jiménez dedica gol a Levy | MEXSPORT

Un gesto que dice mucho

Días antes del encuentro, Tahiel Jiménez ya había adelantado su intención de rendirle homenaje a Levy. “Yo quería agarrar la playera del Cabezón y dedicárselo a él”, confesó en entrevista con Fox Sports. El delantero cumplió su promesa, convirtiendo su gol en un símbolo de unión y fuerza dentro del vestidor mexicano.

Mateo Levy se perdió este compromiso debido al protocolo de conmoción cerebral, luego del fuerte golpe que sufrió en el partido anterior ante Marruecos. El jugador de Cruz Azul de fue trasladado al hospital en aquella ocasión y ya se encuentra estable y podría aparecer en el próximo duelo del Tri.

Toda la banca celebra el gol de México | MEXSORT

El tanto de Jiménez no solo le dio ventaja al Tri sobre el anfitrión, sino que también llenó de energía al grupo. México mostró orden, intensidad y determinación desde los primeros minutos.