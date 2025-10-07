Chile vs México EN VIVO Mundial Sub 20 Octavos de Final

La Selección Mexicana Sub 20 afronta un reto mayúsculo en el Mundial de Chile 2025. El conjunto dirigido por Eduardo Arce se mide al anfitrión en los Octavos de Final, en un duelo que promete intensidad y emociones desde el primer minuto. El encuentro se disputa en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

México llega a esta instancia con paso firme y con la confianza de haber superado un grupo exigente. Empató 2-2 frente a Brasil y 1-1 ante España, y cerró la fase con una victoria por 1-0 sobre Marruecos, resultados que le permitieron avanzar como segundo lugar del Grupo C. Su desempeño ha dejado sensaciones positivas y la impresión de que el equipo va de menos a más conforme avanza el torneo.

Bajo la dirección de Arce, el Tri juvenil se caracteriza por su orden táctico, su capacidad para ajustar sobre la marcha y su fortaleza mental. En medio de un plantel equilibrado, destaca la figura de Gilberto Mora, mediocampista de apenas 16 años que se ha convertido en el motor del equipo. Con tres goles y una asistencia, Mora no solo aporta en ataque, sino que también lidera el ritmo del juego y marca la pauta en la recuperación del balón.

El triunfo ante Marruecos consolidó la confianza mexicana y demostró el crecimiento colectivo del grupo. Mora fue protagonista al convertir el penal que selló la clasificación, confirmando su papel como líder silencioso y como una de las grandes promesas del futbol mexicano. En defensa, el equipo muestra solidez, mientras que en ofensiva ha encontrado variantes efectivas en transiciones rápidas y jugadas a balón parado.

Chile confía en la localía para sorprender al Tri

Del otro lado, Chile Sub 20 llega con más dudas que certezas. Clasifica como segundo del Grupo A con tres puntos, tras vencer 2-1 a Nueva Zelanda y caer ante Japón (0-2) y Egipto (1-2). El conjunto dirigido por Cristian Leiva avanza gracias al criterio de fair play, luego de una definición cerrada en la que Egipto quedó eliminado por acumulación de tarjetas. Su pase genera alivio, pero también evidencia las inconsistencias defensivas y la falta de contundencia que lo han acompañado.

A pesar de jugar en casa y con el impulso de su afición, el cuadro chileno enfrenta el reto de corregir errores en zona baja y mejorar su efectividad ofensiva. Sin una figura clara al frente, su apuesta se centra en la intensidad y la presión alta para intentar incomodar a un México más compacto y ordenado. El duelo se perfila como un choque entre estilos: la verticalidad chilena frente al equilibrio táctico mexicano.