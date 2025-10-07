¿Quién será el rival de México y cuándo jugará los Cuartos de Final del Mundial Sub 20?

La Selección Mexicana Sub-20 derrotó al anfitrión del torneo, Chile, y aseguró su lugar en los Cuartos de Final del Mundial de la categoría, donde ya espera conocer a su próximo rival.

México Sub-20 vence a Chile | AP

Con este triunfo, el Tri juvenil se consolida entre los ocho mejores equipos del torneo y, tal como ha ocurrido desde el inicio, se espera que enfrente un rival de alto nivel en la siguiente fase.

¿Quién será el rival de México?

El próximo rival de México aún no es oficial, sin embargo, es un hecho que este saldrá del partido entre Argentina y Nigeria, programado para este miércoles a las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

Argentina parte como favorita no solo para avanzar a la siguiente ronda, sino también para pelear por el título, aunque habrá que esperar a la confirmación oficial del duelo, pues Nigeria podría dar una de las sorpresas del torneo.

Argentina se medirá a Nigeria en Octavos de Final | AP

¿Cuándo jugará México los Cuartos de Final?

El partido de los Cuartos de Final está programado para el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, según lo indicado por la FIFA.

El camino de México

Desde que se avanzó de la Fase de Grupos la Selección Mexicana ya sabe cuál podría ser su camino en el Mundial Sub-20 y ya instalados en los Cuartos de Final, el Tri además de esperar rival entre Argentina y Nigeria también deberá de estar pendiente a que equipos avanzan del lado de su llave.

España ya también avanzó a Cuartos de Final y aún quedan con vida Colombia y Sudáfrica, por lo que estas tres selecciones son potenciales rivales del Tri en una hipotética Semifinal.

Mundial Sub 20 Chile 2025 | RÉCORD