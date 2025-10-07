¿México favorito al título? Eduardo Arce, DT del Tri Sub 20, pide calma

La Selección Mexicana toma fuerza en el Mundial Sub 20. pero el entrenador nacional pide mesura con las etiquetas

¿México favorito al título? Eduardo Arce, DT del Tri Sub 20, pide calma
Eduardo Arce, entrenador de la Selección Mexicana Sub 20 | AP
Iliany Aparicio
7 de Octubre de 2025

Eduardo Arce, director técnico de la Selección Mexicana Sub-20, se mostró sereno y prudente luego del triunfo 3-0 ante Chile que colocó al Tri en los Cuartos de Final del Mundial.

A pesar del dominio mostrado y la contundencia del marcador, el estratega evitó colocarse el cartel de favorito y pidió mantener los pies en la tierra.

Arce fue claro al señalar que aún queda mucho camino por recorrer.No pongamos etiquetas todavía, porque hay naciones muy importantes. Nosotros seguiremos trabajando para seguir avanzando”, expresó.

El entrenador mexicano destacó el desempeño de su equipo ante los sudamericanos, subrayando la madurez táctica y la intensidad con la que se jugó.

“Me pareció un partido completo de la Selección Mexicana, porque se hizo presión, y en el segundo tiempo, cuando ellos aprietan, pudimos manejar esos momentos con inteligencia”, analizó.

Del grupo más difícil a los cuartos de final

El estratega recordó el complejo camino que su equipo ha recorrido desde la fase de grupos, en la que enfrentaron a potencias y lograron superar momentos difíciles.

“Sabíamos que era una motivación extra porque era a lo que veníamos. Salimos de un grupo complicado, nos toca ahora el rival, esto no para. Hay que seguir enfocados en lo que viene”, aseguró.

Fimbres comparte la ilusión del grupo

Por su parte, Iker Fimbres, autor de uno de los goles ante Chile, coincidió con su técnico en que el equipo debe mantener la calma, aunque no ocultó su ilusión. “No sé si somos favoritos, pero nosotros soñamos con ser campeones del mundo. Vamos paso a paso y ahorita estamos enfocándonos en cuartos de final”, dijo Fimbres

