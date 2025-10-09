Álvaro Fidalgo apunta a microciclos con Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

Álvaro Fidalgo es uno de los jugadores más importantes dentro de la Liga MX. El mediocampista del América se convirtió en uno de los pilares dentro del equipo, por lo que en su proceso de nacionalización, creció el rumor de una convocatoria a la Selección Mexicana.

Con información de Carlos Ponce de León en Los del Ame (todos los jueves a las 11:00 a.m. en las plataformas de RÉCORD), el jugador del América podría formar parte de la siguiente convocatoria, aunque no podrá disputar un partido lo que resta del año.

La decisión de llevar a Fidalgo a las convocatorias del Tricolor es para que el nacionalizado mexicano se pueda ir ‘fogueando’. La próxima Fecha FIFA será en el mes de noviembre, en los compromisos ante Uruguay y Paraguay.

¿Qué dice el Vasco sobre Fidalgo?

En una rueda de prensa reciente, Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, “abrió” las puertas para la convocatoria de Fidalgo. El estratega mexicano aclaró que mientras un jugador sea elegible, tiene posibilidades de ir al Tri.

"Marzo del 2026 me dijeron que es elegible. No he hablado nada, porque no sabemos de aquí a marzo que pueda pasar. Se está pendiente de su evolución de futbolista, él estaba en Segunda B, lo traen a México, lo trae Solari que era el único que lo conocía y acertó. Trajo un jugador de tercer nivel y acá es un crack, fue una buena apuesta y nos trajo a un jugador importante", agregó Aguirre.

De igual forma, el estratega mencionó lo siguiente: "El chico lleva muchos años aquí, se naturalizó mexicano, tiene muchas ganas de jugar con la selección. Si es elegible, está jugando bien, por qué no pensar en él, pero en marzo 2026 es el día".

El poco tiempo de adaptación

Pese a la gran calidad futbolística de Fidalgo, la convocatoria es un tanto tardía. El jugador solamente tendría un par de meses de adaptación de cara al Mundial. La Copa del Mundo es en junio del siguiente año, por lo que solo hay una ventana previa a la justa.