Hospital Azulcrema: Jugadores de América que apuntan a volver contra Cruz Azul

¿Cómo va el hospital azulcrema? El América ha tenido un gran problema este semestre con el tema de los lesionados, pues constantemente han perdido jugadores por temas físicos.

Saint-Maximin salió lesionado en el último partido | IMAGO7

En el último partido de liga, el América se enfrentó a Santos Laguna y tuvieron la mala noticia de 3 lesiones más. El primero fue Sebastián Cáceres, quien se tuvo que ausentar del calentamiento, el segundo fue Allan Saint-Maximin por un golpe y el tercero Raúl Zúñiga por un tema muscular.

Estos jugadores se sumaron a una extensa lista de jugadores lesionados que ya tenía el equipo que dirige André Jardine, pues hay que recordar que aquí hay nombres como Henry Martín, Jonathan dos Santos, Dagoberto Espinoza o Álvaro Fidalgo.

Lo preocupante es que las lesiones en el cuadro de Coapa ya son la constante, pues desde hace tiempo ha sido uno de los principales problemas del equipo azulcrema, lo que ha llevado a Jardine a improvisar con sus alineaciones.

América sufre de constantes lesiones | IMAGO7

Por fortuna, llegó la Fecha FIFA, con la que el América dio días de descanso a sus jugadores para que se puedan relajar con sus familias, además de buscar bajar la carga tan intensa que han tenido.

¿QUIÉNES ESTARÁN ANTE CRUZ AZUL?

Aquí surge la gran duda de qué jugadores estarán regresando para el partido contra Cruz Azul y quienes no podrán disputar este enfrentamiento al seguir con el tema de las lesiones.

El primer caso es el de la Pantera Zúñiga que queda completamente descartado para este partido, pues su lesión tarda en sanar unas 3 semanas. El otro caso es el de Dagoberto Espinoza, quien estará fuera de las canchas por varios meses por una lesión en el ligamento de la rodilla.

Henry Martín podría volver contra Cruz Azul | IMAGO7

Ahora bien, la esperanza es que Sebastián Cáceres y Álvaro Fidalgo ya no presenten dolor y estén disponibles, mientras que con Jonathan dos Santos y Henry Martín existe la duda, pues volverán a los entrenamientos en los próximos días y de eso dependerá su serán tomados en cuenta.