¡Vinculado con América! Video viral de Gilberto Mora hace estallar las redes sociales

La joven estrella de Tijuana sorprendió en una dinámica que dejó entrever cierta preferencia azulcrema

Ana Patricia Spíndola Andrade
8 de Octubre de 2025

Gilberto Mora se ha llevado los reflectores en semanas recientes. El joven canterano de Xolos de Tijuana ha deslumbrado desde su debut en la Liga MX y sobre todo a partir de su participación en la Copa Mundial Sub-20

Sin embargo, recientemente la Liga MX publicó un video que se prestó a la especulación, pues Mora deja entrever cierto aprecio por América. Se trata de una dinámica "De primera", en la cual el joven delantero elige a sus jugadores preferidos del futbol mexicano y en tres ocasiones se decanta por alguien azulcrema. 

Los jugadores elegidos por Gilberto Mora 

Israel Reyes, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez fueron los futbolistas elegidos por Mora en la dinámica. Al defensa lo consideró como al jugador más complicado que ha enfrentado y como el mejor defensa de la Liga MX, mientras que del seleccionado estadounidense consideró que es el futbolista con más habilidades. 

En cuanto a Brian, consideró que es al jugador al que le puede confiar un penal en caso de ser necesario. Además de estos tres futbolistas, Mora también consideró que Cuauhtémoc Blanco, ex figura de América, es el mejor jugador de todos los tiempos en México. 

Además de ellos, Mora eligió a Efraín Álvarez de Chivas como el mejor jugador contra el cual ha jugado y a su compañero en Xolos, Kevin Castañeda, como el mejor pasados. 

¿Cómo le ha ido a Gilberto Mora contra América?

Hasta ahora, al joven jugador de Xolos se ha enfrentado solo entre ocasiones a las Águilas, la primera fue en Fase Regular en el Apertura 2024. En la Jornada 13 fue titular y jugó el primer tiempo en el empate 2-2, mientras que en el Play-in jugó 19 minutos en la derrota 4-5 en penales, luego del empate 2-2. 

En el Clausura 2025, Mora no estuvo en el empate a un gol en la Jornada 2. Mientras que en este Apertura 2025 se enfrentaron en la Jornada 2 y las Águilas se quedaron con la victoria 3-1; el juvenil jugó también solo un tiempo en aquel compromiso.

