Detectan irregularidades en remodelación del Estadio Luis Pirata Fuente, casa de los Tiburones Rojos

Desde finales de 2019, cuando la Liga MX desafilió a los Tiburones Rojos de Veracruz, la afición jarocha sueña con el regreso de un equipo de futbol a Primera División. Sin embargo, las polémicas y la corrupción no dejan en paz al deporte en el puerto, que incluso ya sin la presencia de Fidel Kuri sigue dando de qué hablar.

Ahora fue por la remodelación del Estadio Luis Pirada Fuente, misma que empezó en 2022, y que tuvo varias irregularidades, según el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). El organismo realizó dos auditorías y detectó problemas que hacen presumir un posible daño patrimonial de 160 millones de pesos, que equivale al 10 por ciento del gasto programado en la obra.

Orfis realizó dos auditorías

El proyecto, presentado como una modernización integral del inmueble para reactivar el deporte en la zona conurbada de Boca del Río, contó con siete contratos adjudicados a la empresa Grupaem México JF, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en la ciudad de Xalapa. Sin embargo, concluida la obra -que inició en 2022- se detectaron muchas irregularidades.

Desde 2019 la afición veracruzana no tiene equipo | IMAGO 7

En el informe individual del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEEV), el organismo hizo 11 observaciones que suman cerca de 201 millones de pesos. De los mismos, 169 millones 709 mil pesos corresponden a la obra pública que ejecutó el organismo dependiente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) durante la gestión Cuitláhuac García Jiménez.

De acuerdo con información del portal La Silla Rota, el Orfis realizó dos auditorías. La primera (con expediente TP-039/2024/008 DAÑ) detectó "un daño patrimonial de 36 millones 5 mil 992 pesos" en la revisión de la segunda etapa de rehabilitación (de tres). Dicha fase de reconstrucción está vinculada a los contratos 02082023000386 y 02082023090386 del ejercicio 2023 por 596 millones 854 mil 94 pesos.

La obra se realizó durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez | X: @CuitlahuacGJ

Mientras que la segunda auditoría (de expediente TP-039/2024/011 DAÑ) incluyó los contratos 02082024000155 y 02082024090155. Las observaciones detectadas fueron por 124 millones 325 mil 379 pesos. Además, encontró que la Secretaría de Finanzas y Planeación inicialmente contrató por 489 millones de pesos, pero después programó el pago de 551 millones 246 mil pesos, además que la obra se entregó el 31 de enero, un mes después de la fecha pactada.

¿Qué irregularidades se encontraron en el Luis Pirata Fuente?

Un monumento oxidado, precios inflados en la tecnología, problemas de visibilidad y baños en mal estado son algunos de los problemas encontrados en las auditorías. En algunos casos se reportó el monto de la inversión, mientras que en otros no hay datos específico.

La obrea tuvo muchas irregularidades, según el Orfis | IMAGO 7

Butacas sin visibilidad y otras con precios "inflados": Se invirtieron 760 mil pesos en total por 664 asientos (mil 132 pesos), pero quedaron detrás de las torres y por ende son inutilizables. Mientras que en los palcos y zonas VIP se instalaron asientos con precios elevados y de baja calidad.

Se invirtieron 760 mil pesos en total por 664 asientos (mil 132 pesos), pero quedaron detrás de las torres y por ende son inutilizables. Mientras que en los palcos y zonas VIP se instalaron asientos con precios elevados y de baja calidad. Baños y sistema de vigilancia con sobrecosto: En ambos casos se detectó que el equipamiento comprado, mingitorios, inodoros y lavabos en el primer caso, y controladores de accesos, pantallas LED y audio en el segundo, se adquirió muy por encima de su precio de mercado. En el caso del circuito cerrado, el Orfis detectó que se pagó como tecnología premium, pero había equipos incompletos.

En ambos casos se detectó que el equipamiento comprado, mingitorios, inodoros y lavabos en el primer caso, y controladores de accesos, pantallas LED y audio en el segundo, se adquirió muy por encima de su precio de mercado. En el caso del circuito cerrado, el Orfis detectó que se pagó como tecnología premium, pero había equipos incompletos. Monumento oxidado: Se destinaron 421 mil pesos para la restauración de la estatua de bronce de Luis Pirata Fuente, pero al momento de la auditoría la pieza seguía oxidada.

Se destinaron 421 mil pesos para la restauración de la estatua de bronce de Luis Pirata Fuente, pero al momento de la auditoría la pieza seguía oxidada. Módulos comerciales: Se construyeron con contenedores a un costo de total de 12.7 millones de pesos (1.4 millones cada uno), pero presentaron filtraciones y carecen de sanitarios y tinacos.

Otros problemas que se reportaron fueron fallas en las luces LED, mismas que se contrataron como iluminación de última generación pero no cumplen con la intensidad requerida. Además, hay barandales oxidados e inseguros; techumbre rota, y pavimento con fracturas.

La remodelación del estadio no cumplió con los prometido | MEXSPORT