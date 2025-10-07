Cruz Azul emprenderá gira internacional durante Fecha FIFA

Después del intenso empate en el Volcán ante Tigres, Cruz Azul entró en modo Fecha FIFA con el objetivo de no perder ritmo competitivo. El equipo cementero regresó a la Ciudad de México para un breve descanso, donde el cuerpo técnico concedió unos días libres al plantel antes de retomar la actividad rumbo a su gira internacional.

Gonzalo Piovi l CruzAzul

Duelo ante Pumas en Sacramento y Fresno

Como parte de esta pausa en la Liga MX, La Máquina viajará a Estados Unidos para disputar una serie de encuentros amistosos conocidos como el “Tour Azul”, que busca mantener al equipo en ritmo y fortalecer la unión del grupo.

El primer compromiso será frente a Pumas, el día 10 de octubre, que se celebrará en Sacramento, California. El choque servirá para probar variantes y dar minutos a jugadores que han tenido menos participación en el torneo.

Posteriormente, Cruz Azul se enfrentará el día 12 de octubre a León en Fresno, California, en lo que promete ser un encuentro atractivo entre dos equipos con hambre de triunfo.

Cruz Azul l CruzAzul

Regreso con la mira en el Clásico Joven

Tras la gira, el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón volverá a México para enfocarse en uno de los partidos más esperados del semestre: el Clásico Joven ante América. El encuentro promete ser un verdadero examen para medir el nivel de La Máquina rumbo al cierre del torneo.

Actualmente, los celestes marchan en la cuarta posición de la tabla con 25 puntos, producto de un torneo sólido y equilibrado. La intención del equipo es mantenerse entre los primeros lugares para asegurar una posición favorable en la fase final del campeonato.

Liga MX l CruzAzul

Calendario de La Máquina

Después del duelo ante América, Cruz Azul enfrentará a Necaxa, Monterrey, Puebla y Pumas, una recta final cargada de retos en la que los dirigidos por Larcamón buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles y consolidarse como uno de los favoritos para la Liguilla.

La gira por Estados Unidos, el descanso y los amistosos llegan en el momento justo. Con el equipo bien posicionado y en crecimiento futbolístico, Cruz Azul apunta a regresar fortalecido y con ritmo.

Cruz Azul ante Tigres l CruzAzul