"Con tanto extranjero es difícil": Hugo Sánchez lanza dura crítica a Pumas tras derrota ante Chivas

Tres descalabros consecutivos y las esperanzas de Play In en el Apertura 2025 empiezan a alejarse para Pumas. Lo que comenzó como un torneo prometedor, con fichajes como Keylor Navas o Aaron Ramsey, se ha convertido en una pesadilla para los de la UNAM, que el pasado domingo sufrieron una derrota dolorosa contra Chivas.

El equipo felino, que estuvo bajo la dirección técnica de Luis Pérez por la expulsión que sufrió Efraín Juárez contra América, cayó 1-2 y decepcionó a sus seguidores. Prueba de ello fue la negativa de la afición de hacer el "Goya" al final del compromiso en CU, donde Álvaro Angulo falló el penal que pudo significar el empate en el último minuto.

Pumas está a punto de quedar fuera de zona de clasificación | MEXSPORT

En el mismo tenor que la afición universitaria, Hugo Sánchez, emblema de la institución por su historia como jugador y como director técnico, no se tentó el corazón y arremetió contra su exequipo. "Con tanto jugador extranjero es difícil que esa base de lo que es la universidad se mantenga, porque prevalece más una gran mayoría de gente de fuera, que no son hechos en casa".

"Entonces sí, es distinto el estilo y la forma de jugar. Casi 15 años que no se gana un título. Eso ya es una distancia muy larga, tomando en cuenta la trascendencia de Pumas", declaró el Pentapichichi en el análisis realizado en Futbol Picante.

Pumas sufrió un descalabro más en el torneo | MEXSPORT

Hugo Sánchez consideró que faltan bases

El exdelantero consideró que en torneos recientes, los universitarios se han olvidado de trabajar la Cantera y se han preocupado más por fichajes foráneos. "Ahí es donde siento que posiblemente no se está trabajando bien en las fuerzas básicas porque no hay ese material humano que había antes, que era la mezcla de extranjeros, que no eran muchos".

"Ahora son más los extranjeros, los que vienen de fuera, que de casa, eso se percibe y obviamente no es lo mismo. Cuando estaba yo de entrenador: Yo les decía a los jugadores 'En Pumas, se corre, se esfuerza, el espíritu' pero en la cancha. Mucha juventud, pero muchas ganas de crecer", y consideró que ante el Rebaño hubo intensidad, garra y lucha, pero no claridad.

Hugo consideró que Pumas ha perdido el rumbo | MEXSPORT

¿Cuándo y contra quién juega Pumas tras la derrota frente a Chivas?

Al igual que el resto de los equipos de la Liga MX, los universitarios tendrán un par de días de descanso por la pausa del torneo debido a la Fecha FIFA. Sin embargo, una vez que se reanude la actividad, tratarán de recomponer el camino en un complicado partido contra Rayados de Monterrey.

El encuentro ante los regiomontanos está programado para el sábado 18 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA. Efraín Juárez volverá a ausentarse de este juego, al cual Pumas llegará con una racha de nueve encuentros sin ganar, entre Fase Regular y Liguilla; su única victoria en ese periodo fue en penales en la Leagues Cup 2024.

Pumas actualmente atraviesa una crisis grave | MEXSPORT