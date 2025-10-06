Omar 'N' en riesgo de perder su papel como embajador en el Mundial de 2026

La detención de Omar 'N' tomó por sorpresa a más de uno en el mundo del balompié mexicano. El exfutbolista de equipos como Chivas, Cruz Azul, Atlas y la Selección Mexicana se encuentra recluido en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, por lo que podría perder diversos beneficios en su carrera.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, informó que el exfutbolista podría perder su papel como embajador del Mundial de 2026. Frangie, además de ser político, es el encargado de la organización de la justa en territorio jalisciense, por lo que en él está la última palabra de la designación de Omar ‘N’.

Omar 'N' | MEXSPORT

"Falta mucho para el Mundial. Lo que necesitamos saber es qué determinará la Fiscalía. Todo lo va a determinar el juez y el procedimiento legal que determine, si sale culpable, pues se quitará de la lista", enfatizó Fragie.

De igual forma, Fragie agregó a su participación su relación personal con el acusado, al cual conoció en 2005, cuando el ahora Presidente Municipal era directivo de Chivas. Juan José comentó que las acusaciones lo sorprendieron, pues recordó la ética de trabajo del exjugador.

"Tengo una amistad con él y desgraciadamente sucede esto. Es situación de la Fiscalía que tome las medidas. Un jugador muy disciplinado, un jugador muy tranquilo que no tenía ningún vicio ni nada, una gran sorpresa y una tragedia lo que está sucediendo", enfatizó.

Omar 'N' | MEXSPORT

Su participación en Alemania 2006

El Presidente Municipal también recordó a Omar ‘N’ y su participación en el Mundial de Alemania 2006, en el cual anotó un gol en su primer partido. El exjugador de Chivas también falló un penal en dicha justa mundialista.

"Jugó el Mundial de Alemania, por cierto metió gol en el primer partido, es una gente muy disciplinada, lo que sucedió ayer pues al que más sorpresa me causó fue a mí. En ese caso no metería las manos, es un asunto muy delicado y si es culpable tendrá que pagar las consecuencias", sentenció.

Omar 'N' | MEXSPORT

¿Cómo se eligen a los embajadores?

Los embajadores en las tres ciudades de nuestro país se elegirán por su participación en los Mundiales de 1970 y 1986. Además, también se podrán tomar en cuenta a exjugadores con participaciones destacadas en otras Copas del Mundo, como el caso de Omar ‘N’.

Omar 'N' | ESPECIAL