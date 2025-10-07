América confirmó que 'Pantera' Zúñiga causará baja por varias semanas

Zúñiga fuera por semanas. Hay malas noticias para las Águilas del América, pues han sufrido la baja de un nuevo jugador y se trata de José Raúl Zúñiga, quien estará fuera por varias semanas.

La lesión del delantero azulcrema se dio en el partido ante Santos Laguna de la Jornada 12 del campeonato mexicano, pues en la segunda mitad sintió dolor en la pierna y tuvo que salir de cambio, por lo que preocupó al americanismo por las imágenes que se vieron.

El 'Pantera' se lesionó ante Santos | MEXSPORT

El mismo André Jardine mencionó en conferencia de prensa post partido que preocupaba la situación del delantero, ya que al tratarse de algo muscular podrían ser unas cuantas semanas de baja y ahora se ha confirmado la mala noticia para el cuadro de Coapa.

¿Qué le pasó a Zúñiga?

A través de las redes sociales se confirmó la lesión de Raúl Zúñiga y así lo dio a conocer el equipo:



“PARTE MÉDICO El Club América informa que nuestro jugador Raul Zúñiga presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

Zúñiga sufrió un desgarro | IMAGO 7

Es importante resaltar que no se relata el tiempo que tardará en regresar a las canchas, ya que hay diferentes grados en esta lesión. Lo que sabemos es que estará fuera al menos, tres semanas, aunque podría extenderse este tema hasta cinco semanas, pues depende de la recuperación del jugador.

Lo que es un hecho es que se perderá el partido ante Cruz Azul en la Jornada 13 del campeonato pues, aunque estamos en Fecha FIFA, no alcanzará a recuperarse de este tema en tan poco tiempo.

Zúñiga se perderá el juego ante Santos | MEXSPORT

¿Cuántos lesionados tiene América?

El América ha enfrentado una gran cantidad de lesiones en las últimas semanas, por lo que la lista de jugadores que están fuera de actividad es extensa.

De momento los lesionados son: Henry Martín, Pantera Zúñiga, Allan Saint-Maximin, Álvaro Fidalgo, Sebastián Cáceres, Jonathan dos Santos y Dagoberto Espinoza. Con algunos está la esperanza de que puedan regresar para el partido ante Cruz Azul.