Ángel Sepúlveda se acerca al Top 10 de goleadores históricos de Cruz Azul

El delantero mexicano Ángel Sepúlveda continúa escribiendo su nombre en la historia de Cruz Azul. Con su más reciente anotación, el atacante alcanzó los 29 goles con la camiseta celeste en Liga MX, igualando así la marca que dejó Javier “Chuletita” Orozco.

Cerca del Top 10 histórico

El “Cuate” está a solo cuatro goles de meterse en el Top 10 de goleadores de Cruz Azul en Torneos Cortos, un logro que muy pocos futbolistas han conseguido desde que se implementó este formato en el futbol mexicano.

Sepúlveda ha marcado 29 goles en torneos cortos | MEXSPORT

Los máximos goleadores celestes en torneos cortos están encabezados por Francisco Palencia (81 goles), seguido de Christian Giménez (62), César Delgado (61) y Emanuel Villa (54). Más atrás figuran ídolos como Carlos Hermosillo (46), Jonathan Rodríguez (44), Miguel Sabah (42), Sebastián Abreu (37), Mariano Pavone (34) y Ángel 'Matute' Morales (33). Sepu, con 29 tantos, ya asoma entre los grandes.

En el actual Apertura 2025, el atacante suma seis goles, distribuidos frente a Tigres, León, Atlético de San Luis y un triplete ante Atlas. Sus números reflejan su aporte clave: 601 minutos disputados en 11 partidos, de los cuales siete ha sido titular bajo el mando del técnico cementero.

El 'Cuate' tiene seis anotaciones este torneo | MEXSPORT

A base de entrega y goles, Sepúlveda ha pasado de ser una apuesta cuestionada a convertirse en uno de los hombres más confiables del ataque celeste. Su capacidad para aparecer en momentos clave ha sido fundamental para mantener a Cruz Azul en la pelea durante el torneo.

Con el olfato goleador afinado y la confianza a tope, Ángel Sepúlveda vive un momento dorado. Si mantiene el ritmo actual, el atacante podría cerrar el año como uno de los máximos goleadores mexicanos y, además, como nuevo integrante del Top 10 histórico de Cruz Azul.

Sepúlveda podría cerrar el año en el Top 10 de goleadores | MEXSPORT

Ahora Cruz Azul y Ángel Sepúlveda se enfrentarán contra uno de sus máximos rivales: América. Y es que después de la Fecha FIFA ambos equipos se verán las caras en el Estadio Olímpico Universitario.

Mientras Ángel Sepúlveda siga brillando en la cancha, los directores técnicos que pasen por La Máquina se convertirá en una pieza fundamental del equipo.

Sepúlveda vive un momento dorado | MEXSPORT