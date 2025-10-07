Alexis Vega: El jugador con más goles producidos en el Apertura 2025

El hombre más importante que tiene el Apertura 2025 en cuanto a generación de goles se refiere es Alexis Vega, tal y como lo indican los números, pues actualmente es el jugador que más anotaciones tiene y además genera es el atacante de los Diablos Rojos del Toluca, manteniéndose por encima incluso de su compañero y actual goleador del campeonato, Paulinho.

El capitán del actual campeón del futbol mexicano se ha presentado en el nuevo torneo como el jugador que más aporta a nivel ofensivo, sin ser él quien más anote como tal en la plantilla de Antonio Mohamed.

Vega resalta sobre los goleadores del torneo | Imago7

El Diablo alfa

Alexis Vega comanda la lista de los diez jugadores que más aportan en la ofensiva del campeonato, dentro de la cual se ubican otros dos compañeros suyos en Toluca: Paulinho y Nicolás Castro. Vega Rojas es el primer lugar sobre todos estos nombres incluso sin ser el máximo goleador escarlata, ya que solamente tiene tres anotaciones de su propia autoría.

En donde Vega resalta es en el juego con sus compañeros, pues el primer lugar lo ha obtenido con un total de 11 goles producidos, al tener solo tres goles en el presente torneo, son entonces ocho asistencias las que lo mantienen en la cima de este listado, el cual no abarca penales a lo largo de las 12 jornadas que se han jugado en el Apertura 2025.

Paulinho se mantiene en la cima incluso sin asistencias a su favor | Imago7

Empate en la parte alta

Dentro del Top 5, los jugadores del campeón se hacen presentes en mayoría, pues apenas en el segundo lugar se encuentra Paulinho, quien ha generado nueve goles, casualmente, todos son anotados por él, pues es el mejor goleador del certamen. Lucas Ocampos de Rayados es el tercer puesto con ocho, misma cifra que el resto de de los primeros puestos, pero Ocampos ha anotado cinco, mientras que los demás cuentan con cifras distintas.

Con su doblete de la Jornada 12 en contra de Xolos de Tijuana, Germán Berterame también se pudo incorporar en la cima de la lista con ocho goles, todos y cada uno de ellos de su propia autoría.

Berterame anotó doblete en su último partido de Liga MX | Imago7

Nicolás Castro cuenta con dos goles y seis asistencias; Diego González de Atlas tiene cinco goles y tres asistencias, mientras que José Paradela de Cruz Azul mantiene los mismos números que el jugador rojinegro, pero al revés, con cinco goles asistidos en su primer torneo con La Máquina.

¿Cuál es el resto del Top 10?

Los últimos tres lugares están empatados con siete goles creados; primero aparece Sergio Canales de Monterrey, quien ha anotado en seis ocasiones, mientras que solo ha asistido en una; Ángel Correa, refuerzo estelar de Tigres, cuenta con cuatro goles y tres asistencias en su primera experiencia dentro del futbol mexicano.

Alejandro Zendejas cierra este top con cinco goles, incluido ya el doblete sobre Pumas, con uno de los mejores goles del presente campeonato; además, el norteamericano también tiene dos asistencias a lo largo de la competencia, manteniéndose como el jugador que más aporta a la ofensiva para el actual subcampeón, América.

Zendejas ha sido el responsable de los goles en las Águilas | Imago7