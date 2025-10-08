Pammela Olivares, exesposa de Omar 'N', aclara situación sentimental con el exjugador

Luego de que su nombre empezó a viralizarse por las denuncias de abuso sexual contra Omar 'N', Pammela Olivares, exesposa del exjugador, se manifestó con un comunicado para pedir privacidad y respeto. En el texto, enfatizó que ya no mantiene relación sentimental con el goleador histórico de Chivas, por lo que solicitó a los medios cuidar la información que difunden.

Omar 'N' está detenido desde el fin de semana | MEXSPORT

El pasado fin de semana, se supo de la detención y reclusión de Omar 'N' por la denuncia de abuso con una menor de edad. Desde entonces se han difundido más detalles de la situación, como que existe la agravante de que el exdelantero incurrió en este delito en más de una ocasión.

Sin embargo, fuera del aspecto legal, varios medios de comunicación centraron su atención en Pammela Olivares, quien contrajo matrimonio con el acusado en 2012 y estuvo casada con él por cinco años, a pesar de lo cual algunas fuentes la señalaron como su actual esposa. Por ello, la señalada se vio en la necesidad de aclarar la situación.

Omar 'N' tuvo un hijo con la señalada | X

¿Qué dijo Pammela Olivares?

En su comunicado, Pammela aseguró que desde su separación de Omar 'N' no mantiene ninguna relación sentimental con el acusado. "Solicito a los medios de comunicación y al público en general abstenerse de reproducir o difundir información inexacta que genere confusión en la opinión pública".

De igual forma, pidió que dejen de difundir imágenes e información sobre sus hijos y recordó que, en caso de no respetar la privacidad de los menores, se está incurriendo en un delito. "Su imagen e identidad no deben ser expuestas ni vulneradas por ningún medio, conforme a lo establecido en la ley".

Omar 'N' fue detenido por abuso | MEXSPORT

"La difusión de fotografías o datos personales de menores sin autorización constituye una violación grave a sus derechos y puede configurar un delito", escribió en el texto, en el cual enfatizó que pide a los medios conducirse con "ética, responsabilidad y respeto hacia la verdad", así como a sus derechos, los de su hija, sus hijos menores y toda su familia.

Pammela Olivares expreso solidaridad

La exesposa de Omar 'N' también aprovechó la oportunidad para abogar por un entorno seguro y justo para las mujeres víctimas de violencia. "Expreso mi solidaridad con todas las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de cualquier forma de violencia o abuso. Es indispensable construir entornos seguros donde puedan ser escuchadas, acompañadas y recibir justicia y protección reale".

Olivares se deslindó de su relación con el exjugador | MEXSPORT