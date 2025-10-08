Obed Vargas mejor jugador Sub-20 de la MLS en 2025

El joven futbolista, Obed Vargas, continúa consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol mexicano. Su destacada actuación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 no ha pasado desapercibida, y recientemente apareció como el mejor jugador Sub-22 en la Major League Soccer (MLS), un logro que confirma su creciente proyección internacional.

Obed Vargas en el Mundial Sub-20 I MEXSPORT

Vargas forma parte de una lista de 22 talentos que han brillado en la liga estadounidense, pero su caso destaca particularmente por su rendimiento y regularidad. Este reconocimiento llega en un momento clave de su carrera, cuando también ha sido pieza fundamental en la Selección Mexicana Sub-20 dirigida por Eduardo Arce.

Antes de su participación mundialista, el mediocampista ya había dado muestras de su talento con el Seattle Sounders, con quienes fue parte del histórico título de la CONCACAF Champions Cup en 2022, venciendo en la final a los Pumas de la UNAM.

Vargas en el Mundial de Clubes I MEXSPORT

¿Quién es Obed Vargas?

Obed Vargas nació en Anchorage, Alaska, pero tiene raíces profundamente mexicanas gracias a sus padres. Su doble nacionalidad ha generado interés en ambos países, aunque ha sido la Selección Mexicana la que lo ha acogido en su desarrollo internacional, apostando por su crecimiento dentro del proyecto juvenil.

Fase de Grupos Mundial Chile 2025 I MEXSPORT

Durante el Mundial Sub-20 en Chile, Vargas ha sido titular indiscutible en los cuatro encuentros que México ha disputado hasta el momento, mostrando temple, visión de juego y liderazgo en el mediocampo. Estas cualidades no solo le han ganado el respaldo del cuerpo técnico, sino también el respeto de sus compañeros y rivales.

El entrenador Eduardo Arce ha depositado plena confianza en él, otorgándole un rol clave dentro del esquema táctico del equipo. La consistencia de Vargas en el terreno de juego ha sido vital para que el combinado tricolor avance con paso firme en la competencia.

Con tan solo 20 años, el futuro de Obed Vargas luce prometedor tanto a nivel de clubes como en la Selección Nacional. Su historia, que combina raíces mexicanas y formación en el fútbol estadounidense, representa el nuevo rostro del talento binacional que busca brillar en la élite del balompié internacional.

Vargas con Seattle Sounders I MEXSPORT

