La Selección Mexicana Sub-20 sigue escribiendo su propia historia en el Mundial de Chile 2025. Después de una fase de grupos exigente y una sólida victoria ante el anfitrión en octavos de final, el equipo comandado por Eduardo Arce se prepara para enfrentar a un viejo conocido del fútbol internacional: Argentina, una potencia que llega invicta y con credenciales de favorito.

El duelo, programado para el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas (CDT) en el Estadio Nacional de Santiago, promete ser uno de los más atractivos del torneo. La transmisión estará disponible en TUDN y ViX+ para México.

El camino de México: talento, coraje y juventud

El Tri Sub-20 integró el complicado Grupo C, junto a Brasil, España y Marruecos. Contra todo pronóstico, empató ante las potencias sudamericanas y europeas, y venció 1-0 a Marruecos para asegurar el pase como segundo lugar.

Ya en la fase de eliminación directa, México derrotó 4-1 a Chile en Valparaíso, con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos, mientras que Gilberto Mora, el capitán y figura del torneo, volvió a ser el motor ofensivo del equipo.

Arce ha logrado construir una escuadra con identidad: presión alta, transiciones rápidas y un espíritu combativo que refleja el ADN del fútbol mexicano.

México celebra su pase I MEXSPORT

El rival: Argentina, el coloso invicto de Diego Placente

La Selección Argentina Sub-20, dirigida por Diego Placente, llega al duelo con paso perfecto. En octavos de final, venció 4-0 a Nigeria gracias a los goles de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y un doblete de Maher Carrizo, quien se perfila como una de las grandes joyas albicelestes.

Argentina se ha mostrado dominante: cuatro victorias, una defensa casi impenetrable y un mediocampo creativo que impone ritmo. Su propuesta se basa en la posesión y la elaboración desde el fondo, lo que augura un interesante contraste de estilos ante la presión mexicana.

Argentina goleó a Nigeria en Octavos de FInal

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL PARTIDO?

Día: Sábado 11 octubre

Hora: 17:00

Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX