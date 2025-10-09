Selección Mexicana ya está en Dallas para amistoso contra Colombia

La Selección Mexicana llegó este jueves a Dallas, Texas, de cara a su partido contra Colombia en la vigente Fecha FIFA. En su arribo, el equipo dirigido por Javier Aguirre recibió la calurosa bienvenida de varios aficionados y los jugadores se tomaron el tiempo para darles autógrafos y tomarse fotos.

Entre los futbolistas que se detuvieron para atender a los seguidores estuvieron Alexis Vega, Luis Malagón, Israel Reyes, Hirving 'Chucky' Lozano, Jesús Gallardo, César Huerta y Santiago Giménez. Según el reporte de TUDN, ya se vendieron más de 50 mil entradas para el juego en el AT&T Stadium.

Santi se detuvo a atender a los aficionados | IMAGO 7

Por parte de los Cafeteros, habrá varios conocidos de la Liga MX. El capitán de León, James Rodríguez, encabeza la lista en la cual también se encuentran jugadores como Kevin Mier y Álvaro Angulo. El defensa Willer Ditta fue de los últimos en sumarse, por lesión de un compañero.

Así le ha ido a México contra Colombia

En 22 compromisos, el balance del Tri no es favorable, con nueve derrotas y siete empates por apenas seis victorias. El último triunfo para los mexicanos fue en un amistoso de septiembre de 2010, bajo la dirección técnica de Efraín Flores. En esa ocasión, Elías Hernández hizo el tanto de la victoria al minuto 88.

México se enfrenta a Colombia este fin de semana | IMAGO 7

Esa fue el primer triunfo para México después de cinco juegos al hilo sin ganar ante Colombia, racha de dos empates y tres derrotas consecutivas. Uno de esos descalabros fue en los Cuartos de Final de la Copa Oro 2005, por marcador 1-2 con Ricardo La Volpe y Reinaldo Rueda en los banquillos.

Mientras que desde la victoria en 2010, México tiene tres derrotas seguidas, con ocho goles en contra y solo cuatro a favor. En su último enfrentamiento, en diciembre de 2023, con Jaime López en el banquillo, Omar Govea y Guillermo Martínez hicieron el 2-0 antes del descanso, pero Andrés Reyes, Roger Martínez y Andrés Gómez firmaron la remontada 2-3.

El Tri llegó a Dallas este jueves | IMAGO 7

¿Dónde y a qué hora ver el partido de México vs Colombia?

El partido de preparación entre el Tri y los Cafeteros está programado para el sábado 11 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Las acciones podrán seguirse a través de las señales de Azteca 7 y de Televisa a través de Canal 5 y TUDN.

El 'Chino' fue de los que se detuvo con los aficionados | IMAGO 7