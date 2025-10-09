Así impacta el Mundial Sub-20 en la Regla de menores de la Liga MX

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 no solo significa una vitrina internacional para el talento mexicano, también tiene repercusiones directas en la Liga MX gracias a la Regla de Menores, que busca fomentar la participación de jóvenes en Primera División.

De acuerdo con el reglamento, los jugadores que participan en el Mundial pueden aportar minutos a la regla solo si han jugado al menos 180 minutos en el actual torneo Apertura 2025. Esto permite que los clubes se beneficien del tiempo de juego de sus seleccionados, siempre que cumplan con ese requisito previo.

¿Cuántos seleccionados tienen minutos en el Apertura 2025?

De los 21 convocados por México, 19 pertenecen a equipos de la Liga MX, aunque únicamente 14 han tenido participación en el Apertura 2025. De ellos, solo siete superan los 180 minutos y, por lo tanto, sus minutos en el Mundial ya cuentan oficialmente para la regla.

Entre los jugadores que sí cumplen con el requisito destacan:

Elías Montiel (Pachuca) con 717 minutos, el futbolista con más participación entre los mundialistas.

(Pachuca) con 717 minutos, el futbolista con más participación entre los mundialistas. Gilberto Mora (Xolos) con 574 minutos, consolidado como una de las revelaciones del torneo.

(Xolos) con 574 minutos, consolidado como una de las revelaciones del torneo. Alexei Domínguez (Pachuca) con 475 minutos, también parte importante en el esquema tuzo.

(Pachuca) con 475 minutos, también parte importante en el esquema tuzo. Rodrigo Pachuca (Puebla) con 406 minutos, constante en el cuadro camotero.

(Puebla) con 406 minutos, constante en el cuadro camotero. Everardo López (Toluca) con 316 minutos.

(Toluca) con 316 minutos. Íker Fimbres (Monterrey) con 222 minutos, una de las jóvenes apuestas del plantel regiomontano.

(Monterrey) con 222 minutos, una de las jóvenes apuestas del plantel regiomontano. Diego Ochoa (Juárez) con 185 minutos, quien apenas rebasa el límite para ser elegible.

Estos siete futbolistas representan la nueva generación que impulsa la regla de menores, sumando experiencia internacional y minutos de calidad en la Liga MX.

La presencia de tantos mundialistas activos en Primera División demuestra que los clubes siguen apostando por el talento joven, mientras que la selección nacional obtiene el fruto del trabajo formativo que se desarrolla semana a semana en el torneo local.

