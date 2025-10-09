¿Habrá sexto mundial? Javier Aguirre le abre la puerta a Guillermo Ochoa

La posibilidad de escribir historia con la Selección Mexicana está abierta para Guillermo Ochoa. Tras haber encontrar equipo en Chipre, el portero mexicano está buscando colarse en la convocatoria rumbo al Mundial para disputar su sexta copa del Mundo.

El portero quiere convertirse en el primer futbolista en logar dicha hazaña. De momento está igualado con futbolistas como los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado y los internacionales Messi, Cristiano Ronaldo y Gerard Müller con cinco mundiales, (aunque en dos se estos mundiales no vio ni un sólo minuto de actividad).

Previo a la actividad de la Fecha FIFA, Javier Aguirre habló en entrevista donde reveló que, a pesar de no haber convocado al portero a estos partidos, no le cierra la puerta a su regreso, incluso reveló que podría aportar mucho en caso de disputar el torneo.

Le abre la puerta a su regreso

Ochoa se ha perdido sus últimos partidos de la Selección Mexicana, sin embargo, fue parte del equipo que levantó el trofeo de Copa Oro en verano, aún sin tener equipo. Ahora para el Vasco, el portero está tomando en cuenta su actividad para posiblemente llamarlo para las próximas convocatorias.

"Memo está ahora bien, eso (6 Mundiales) no lo hemos hablado, si está en buen nivel competirá, él si está bien y la experiencia que tiene Memo no lo tiene nadie, el aplomo, la serenidad, el manejo de vestuario. Es difícil saberlo, sí le da un plus para jugador porque no la compras en la farmacia la experiencia, sabe estar, sabe ordenar a los jóvenes, sabe dirigir, sabe competir, es muy útil", condesó el DT para TUDN.

Competencia de Ochoa

A pesar de las palabras de 'aliento', el DT también reveló que hay otros porteros que podrían competir con Ochoa por el tercer puesto en la convocatoria. Jugadores como Alex Padilla, Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Fernando Tapia también quieren conseguir este lugar.

"Hemos probado con varios jóvenes, con Padilla, Tapias, ahora viene Acevedo, claro que estamos viendo posibilidades, no quiero que porque han venido siempre Malagón y Tala se sientan indiscutibles, porque se han equivocado y han sido cuestionados, Malagón fue muy criticado, es una bonita competencia entre cinco o seis jugadores donde está Memo para buscar tres porteros".

Cabe destacar que, Ochoa sólo ha disputado tres partidos en los últimos cinco meses. En dichos encuentros ha recibido ocho anotaciones, no ha podido mantener su portería en ceros y suma dos derrotas y sólo una victoria.

