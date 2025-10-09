Selección Mexicana apoya al Tri Sub-20 previo al partido ante Argentina

La Selección Mexicana Sub-20 ha ilusionado a la afición por su actuación durante el Mundial en Chile, con las irrupciones de talentos prometedores como Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel, Hugo Camberos, Tahiel Jiménez, entre otros.

Festejo de Camberos | MEXSPORT

El equipo de Eduardo Arce venció al anfitrión, Chile 4-1 en los Octavos de Final y ahora enfrentarán a uno de los favoritos del torneo, Argentina. Ante ello, el apoyo se ha hecho presente por parte de los aficionados y la Selección Mayor se unió para darles mensajes para motivarlos.

Selección Mayor apoya al Tri Sub-20

Jugadores como Santiago Giménez, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Mateo Chávez, César Huerta, Hirving Lozano, Erik Lira y Germán Berterame aparecen en un video, en el cual dan mensajes de apoyo a la Selección Mexicana Sub-20.

“Vamos con todo, por el Mundial”

“No se conformen, falta mucho”

“Los admiro mucho”

“Orgulloso de cómo nos están representando”

Los aficionados mexicanos aprovecharon para pedir que la Sub-20 vaya al Mundial, en lugar de la Selección Mayor, ya que consideran que han mostrado más calidad a lo largo del torneo, en el que ya están en los Cuartos de Final.

En partido | MEXSPORT

¿Cuándo juega México ante Argentina?

Será el sábado 11 de octubre cuando México Sub-20 enfrente a Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El Tri tiene el objetivo de llegar a la Semifinal del torneo, al eliminar a uno de los favoritos del torneo.

La Selección Mexicana Sub-20 ha mostrado un estilo de juego ofensivo, dinámico y con mucha personalidad, lo que ha generado gran entusiasmo entre los seguidores. Eduardo Arce ha logrado consolidar un grupo con buena química dentro y fuera del campo, y destaca la unión y la confianza con la que los jóvenes afrontan cada compromiso del torneo.

El duelo ante Argentina será una verdadera prueba para medir el nivel del conjunto mexicano, que buscará seguir sorprendiendo y mantener viva la ilusión de conquistar el Mundial. Con la motivación de los mensajes recibidos y el respaldo de la afición, el Tri juvenil intentará dar un paso más en su camino hacia la gloria en Chile.

Eduardo Arce en partido | MEXSPORT