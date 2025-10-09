Mundial Sub-20: todos los enfrentamientos entre México y Argentina

La Selección Mexicana de Futbol Sub-20 se prepara para uno de los duelos más esperados del Mundial Chile 2025, en el que enfrentará a Argentina en los Cuartos de Final. El encuentro se disputará el próximo sábado, y definirá a uno de los semifinalistas del torneo juvenil más importante del mundo.

¿Cuántas veces se han enfrentado?

Este partido representa mucho más que un cruce eliminatorio. Es la cuarta vez en la historia que México y Argentina se enfrentan en una Copa del Mundo Sub-20, una rivalidad que a lo largo de los años ha dejado momentos memorables, con triunfos contundentes, revancha y duelos cargados de talento joven.

El primer antecedente se remonta a Nigeria 1999, donde México protagonizó una de sus mejores actuaciones en la categoría. En aquel entonces, el Tri derrotó 4-1 a Argentina en los Octavos de Final, con goles de Daniel Osorno, Eduardo Rodríguez quien marcó un doblete y Luis Ignacio González. Esa victoria sigue siendo hasta hoy uno de los triunfos más recordados del futbol mexicano juvenil.

Ocho años después, el destino volvió a cruzar a ambas selecciones en el Mundial de Canadá 2007, esta vez en los Cuartos de Final. El conjunto sudamericano se impuso 1-0 gracias a un gol de Maximiliano Morález.

El tercer capítulo de esta historia se escribió en Colombia 2011, dentro de la Fase de Grupos, en el que nuevamente Argentina ganó 1-0, con un tanto de Erik Lamela. Aquel duelo fue cerrado y muy disputado, pero la Albiceleste logró imponer su experiencia y control del balón para sumar otra victoria en el historial.

Dominio Albiceleste

Con estos resultados, Argentina domina la serie con dos triunfos por uno de México, y hasta ahora no se ha registrado ningún empate entre ambas selecciones en los Mundiales Sub-20. Sin embargo, cada enfrentamiento ha sido parejo y con historias propias que han marcado a generaciones de futbolistas.

Para México, el partido del sábado representa una oportunidad de revancha deportiva y la posibilidad de igualar el historial ante una de las potencias tradicionales del futbol juvenil. El Tri ha mostrado solidez en el torneo, avanzando con autoridad y demostrando un estilo dinámico y ordenado que lo mantiene entre los mejores ocho del mundo.

Argentina, por su parte, llega con la etiqueta de favorito, pero consciente de que el cuadro mexicano siempre resulta un rival incómodo. El duelo promete intensidad, talento y emociones, con el pase a Semifinales del Mundial Sub-20 Chile 2025 en juego y con la historia lista para escribir un nuevo capítulo entre dos selecciones que siempre ofrecen partidos memorables.

