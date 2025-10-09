‘Bofo Bautista merecía jugar ese partido’: Javier Aguirre sobre el Mundial 2010

Durante una entrevista con el periodista, Alberto García Aspe, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier ‘Vasco’ Aguirre, declaró sus razones por las cuales puso en el 11 titular al en ese entonces jugador de Chivas, Adolfo ‘Bofo’ Bautista, en el duelo correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2010, ante Argentina.

Bofo s Argentina | MEXSPORT

‘Yo ando tranquilo’

Durante la entrevista, Aguirre fue cuestionado sobre distintas situaciones en su carrera como entrenador Tricolor, desde su derrota en 2002 ante Estados Unidos, hasta su nuevo ciclo previo al Mundial del 2026, pero, uno de los temas que más destacaron fue la situación con el Bofo Bautista, pues la decisión de ponerlo de titular en el duelo decisivo ante Argentina fue una de las más polémicas en su ciclo.

Javier Aguirre vs Argentina | MEXSPORT

“Claro que si, el Bofo merecía jugar ese partido, el en los entrenamientos era el mejor de todos, en los entrenamientos destrozaba a los titulares. Cuauhtémoc era un jugador importante, pero necesitaba dosificar los esfuerzos”, confesó Aguirre.

El Vasco, argumentó la posición y los deberes tanto ofensivos como defensivos que debía cubrir el Bofo, mencionando que el plan no salió como lo esperado, gracias al gol tempranero que recibió el combinado mexicano.

“Se me ocurre poner al Bofo, defensivamente que se pusiera enfrente de Mascherano, es decir, que cubriera al pivote y ofensivamente libre. Al final te encuentras con un partido que ya vas perdiendo dos cero a los 10 minutos”, añadió Aguirre.

Duelo México vs Argentina | MEXSPORT

‘La peor derrota de mi carrera’

Sobre otro tema en el que también hizo énfasis el estratega mexicano, fue su polémica derrota ante Estados Unidos en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde aseguró que su gran error fue no tener un plan en caso de no funcionar sus principales ideas.

“Mi gran error fue no tener un plan b. Me equivoco, me hacen un gol rarísimo. Yo me equivoqué, hice ahí un movimiento muy rápido y además irracional y además perjudiqué a mi equipo, me equivoqué”, añadió el Vasco.

Por último, Aguirre mencionó que aún piensa en lo que hubiera ocurrido en aquel partido, además de confesar que aquel error en el mundial del 2002, lo vive como la peor derrota de su carrera.

“Me acuerdo perfecto que terminado el partido nos vamos, tomé el teléfono y llamo a Silvia, entonces le hablo y empiezo a llorar, fue la peor derrota de mi carrera”, concluyó el actual entrenador de la Selección Mexicana.

Aguirre como entrenador de México | MEXSPORT