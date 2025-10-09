Cruz Azul: Esta es la convocatoria de La Máquina para el amistoso ante Pumas

Cruz Azul viaja este jueves a Estados Unidos para continuar con su agenda en la Fecha FIFA, donde sostendrá un duelo amistoso frente a Pumas. El compromiso se disputará mañana, 10 de octubre, en Sacramento, California, como parte del denominado “Tour Azul”. El encuentro ante León, originalmente programado para esta semana, fue postergado por ajustes logísticos.

En acción | IMAGO7

La delegación cementera está compuesta por 14 jugadores del primer equipo y 10 juveniles, quienes tendrán la oportunidad de mostrarse ante el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón. La mezcla de jerarquía y proyección es parte del plan del estratega argentino para mantener la competencia interna durante la pausa de la Liga MX.

Entre los jugadores que viajaron figuran nombres consolidados como Andrés Gudiño, Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete, Ignacio Rivero, Mateusz Bogusz, Lorenzo Faravelli, Ángel Sepúlveda, Jeremy Márquez, Amaury García, Luka Romero, José Paradela, Toro Fernández, Carlos Rotondi y Gonzalo Piovi.

¿Qué juveniles viajarán con Cruz Azul a Estados Unidos?

Diez jóvenes promesas acompañan al primer equipo: Salgado, Jorge Rodarte, Emmanuel Sánchez, Jared Valdivia, Diego Valdez, Raymundo Rubio, Roger González, Louis Derbez, Víctor Taboada e Iñigo Cuesta.

Larcamón apuesta por el futuro

El técnico argentino ha decidido echar mano de los juveniles para mantener la dinámica competitiva del grupo y al mismo tiempo observar de cerca a quienes podrían integrarse próximamente al plantel principal. La intención es darles ritmo de juego en un entorno exigente y medir su capacidad frente a un rival de Primera División.

Cruz Azul en partido | IMAGO7

El amistoso ante Pumas servirá como una prueba de ritmo antes de retomar la actividad oficial. Cruz Azul regresará a la Ciudad de México tras el encuentro para iniciar su preparación rumbo al duelo frente a las Águilas del América, uno de los más esperados del torneo.

Calendario exigente para el cierre del semestre de Cruz Azul

Después del Clásico Joven, los cementeros deberán enfrentar a Necaxa, Monterrey, Puebla y nuevamente a Pumas dentro de la Liga MX. Larcamón busca mantener al equipo en forma para afrontar esta recta final, donde cada punto será determinante para asegurar un lugar en la Liguilla.

Cruz Azul quiere llegar con ritmo, confianza y variantes al cierre del torneo, con la mirada puesta en consolidar su proyecto y pelear por los primeros puestos de la clasificación.

Festejo de Cruz Azul | IMAGO7