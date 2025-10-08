¡Se calientan los ánimos! América y Chivas se llenan de 'burlas' previo a Clásico Nacional

Debido a la Fecha FIFA este fin de semana no tendremos actividad en la Liga MX, sin embargo, América y Chivas pactaron un Clásico Nacional amistoso en Estados Unidos y pese a que no se trata de un partido oficial, los ánimos ya comenzaron a calentarse entre los dos clubes de mayor convocatoria en México.

Lo que parecía un simple duelo amistoso ha ido escalando y un simple pique en redes sociales ha provocado que el partido amistoso en Las Águilas y el Rebaño tome mayor trascendencia, pues ambos clubes salieron a relucir sus títulos.

Chivas presume ser el único tetracampeón

Todo comenzó debido a que la cuenta oficial de X (antes Twitter) de Chivas se unió a un trend mundial que consiste en cambiar la biografía del perfil con una burla hacía algún rival deportivo y el Guadalajara no desaprovechó la oportunidad para denominarse como el único tetracampeón del futbol mexicano.

América presume sus 16 títulos de Liga MX

Debido a esto la respuesta del Club América no tardó en llegar y decidieron realizar el mismo trend, sin embargo, Las Águilas decidieron no escribir una sola palabra y mejor pusieron 16 emojis de trofeos, emulando los 16 títulos de liga que lo acreditan como el club más ganador del futbol mexicano.

Ambas aficiones en redes sociales respaldaron la postura de sus respectivos clubes y esto comenzó a calentar el Clásico Nacional amistoso que en un principio parecía solo un partido de tramite en Estados Unidos para no perder ritmo durante el parón por Fecha FIFA.

¿Cuándo y dónde ver el Clásico Nacional?

América y Chivas se medirán el próximo sábado 11 de octubre en el Estadio de la Universidad de Phoenix, Arizona, duelo pactado para comenzar a las 21:00 horas del centro de México y con transmisión por TUDN.