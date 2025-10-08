Vicente Sánchez rompe el silencio sobre su salida de Cruz Azul

Una racha de 19 partidos sin derrota, apenas dos descalabros en 18 encuentros, y un título de Copa de Campeones de Concacaf no fueron suficientes para que Vicente Sánchez continuara como director técnico de Cruz Azul. Sin embargo, el uruguayo asumió con madurez su salida.

"Yo estoy muy agradecido con el presidente, fue una oportunidad en el inicio de mi carrera. Fue la decisión y la asumimos con toda la seriedad. A uno le hubiera gustado jugar la Intercontinental ahora en diciembre, pero son cosas que van a venir", declaró en entrevista con Sport890.

Sánchez estuvo un torneo al frente de los cementeros | MEXSPORT

En la misma charla, Vicente -que actualmente no tiene equipo- externó su confianza a que llegarán nuevas oportunidades en su carrera. "Hay muchas cosas positivas que con el tiempo se van a dar y van a cobrar más valor. Hay que dejar que el tiempo pase y seguir trabajando".

Vicente Sánchez habló sobre su salida de Cruz Azul

Por otra parte, en entrevista con El Espectador, recordó cómo fue su llegada tras la salida de Martín Anselmi y precisó que fue el presidente de la Máquina, Víctor Velázquez, quien tomó la decisión de dejarlo a cargo y él mismo quien decidió separar caminos. "Estaba en la Sub-23 y el que me pone a mí es el presidente".

Vicente Sánchez fue campeón de Concacaf con Cruz Azul | MEXSPORT

"Estoy cuatro o cinco partidos y el mismo presidente me ratifica. Entonces cuando termina el torneo, con quien yo me siento es con el presidente. Es entendible la decisión que quería tomar, y yo di un paso al costado. Pero, simplemente es el presidente quien toma la decisión", comentó.

"Simplemente son decisiones, hay que respetarlas. Yo siempre voy a ser agradecido porque él me puso en un la dirección técnico de un equipo grande, la mejor manera de responderle con un título y se dio. Se dieron un montón de cosas", y afirmó que no pasó nada extraordinario entre la obtención de la Concachampions y su salida.

Vicente aseguró que el ingeniero Velázquez fue quien tomó la decisión | MEXSPORT

¿Cuál es la relación de Vicente Sánchez con Iván Alonso?

En ese mismo sentido, refirió al director deportivo de los cementeros, su compatriota Iván Alonso, con quien tenía una buena relación, pero que quedó en el ámbito personal y no en lo profesional. "Lo conocía de antes a Iván Alonso, jugamos juntos en Nacional de Montevideo. Había una amistad, pero es un tema más personal que no viene al caso", concluyó.

Vicente Sánchez jugó con Iván Alonso en Nacional | MEXSPORT