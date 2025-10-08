Fernando Quirarte revive su amor por Chivas en su libro “¡Bendito futbol!”

Cuenta la historia de su vida a través del futbol. Fernando Quirarte es un jugador histórico en México, pues logró poner su nombre en lo más alto del deporte nacional.

Fernando presentó su libro “¡Bendito futbol!”, en una librería ubicada en Miguel Ángel de Quevedo en la Ciudad de México, acompañado de grandes personajes como Alberto Lati o el propio Raúl Orvañanos.

Quirarte comparte su vida personal y su vida en el futbol, pues la misma portada lo relata: “Mi vida en las canchas, mi amor a las Chivas y a mi Selección Mexicana, mis desafíos y alegrías”.

Presentó su nuevo libro | MEXSPORT

SU AMOR POR CHIVAS

Fernando Quirarte es uno de los grandes emblemas de las Chivas, siendo campeón con el equipo y uno de los consentidos de la afición en su momento. En su libro, detalla algunos pasajes de su carrera con el rebaño, además de dejar en claro que es el club de sus amores.

A lo largo de su carrera, el futbolista mexicano logró disputar 274 partidos vistiendo la playera de Chivas entre 1973 y 1987, en dichos encuentros logró marcar 20 goles. En su última temporada con el equipo logró quedar campeón de liga convirtiéndose en emblema del equipo.

Fue figura en chivas | MEXSPORT

Recuerda su gol en el Mundial

Con esta presentación arrancó un evento muy especial para el histórico jugador, quien aprovechó para compartir algunas de las anécdotas que marcaron su carrera como profesional. Una de las más recordadas, fue la icónica foto de su gol en el Mundial de 1986 ante Bélgica,

“Viene un centro de Tomás Boy, vengo de atrás, conecto muy bien de cabeza, salgo corriendo con un éxtasis tremendo, dando gracias al cielo, de hecho en la foto, puse esa foto porque trae el recuerdo de mi padre y es por eso que estaba agradeciendo al cielo”.

“Esa motivación de cuando fallece mi padre, no quise irme para abajo, al contrario, lo usé como una motivación más”.