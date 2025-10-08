Jugadores que han debutado siendo menores de edad en la Liga MX en la última década

En la última década, la Liga MX ha visto cómo distintos talentos emergentes se han consolidado desde muy jóvenes, demostrando que la apuesta por los menores de edad en los equipos puede rendir frutos importantes. Entre los casos más recientes y destacados se encuentra Gilberto Mora, quien con apenas 15 años debutó en el Apertura 2024 con Xolos de Tijuana. Desde entonces, Mora no solo se ha afianzado en el primer equipo, sino que también ha formado parte de la selección mexicana, conquistando la Copa Oro y participando actualmente en el Mundial Sub 20, lo que lo convierte en uno de los talentos más prometedores del país.

Tahiel Jiménez I MEXSPORT

¿Cuáles fueron los más destacados en los últimos años?

Otro caso es el de Emiliano García, quien debutó también a los 15 años con Puebla en 2019. Tras un breve paso por el Villarreal de España, García regresó a México y hoy defiende los colores del Atlético San Luis.

Emiliano García en Puebla I MEXSPORT

Fidel Ambríz es otro nombre que destaca en la lista de jóvenes que debutaron temprano. Con 16 años, debutó en 2019 con León y actualmente juega en Rayados de Monterrey, donde ha tenido momentos como titular, demostrando que su adaptación al futbol profesional ha sido constante.

El caso de Diego Lainez es quizá uno de los más mediáticos. Debutó con 16 años en 2017 con América, donde logró ser campeón de liga. Posteriormente emigró a Europa con el Real Betis, con el que ganó la Copa del Rey, y hoy juega en Tigres, donde es titular y se consagró campeón en 2023.

Diego Laínez I MEXSPORT

José Juan García debutó con 17 años en 2017 con Chivas, tuvo un paso por León y luego un breve período en Europa con el Getafe. De regreso a México, pasó por Santos Laguna y actualmente defiende la camiseta de Pumas, consolidando su carrera a nivel nacional e internacional.

En 2025, Mateo González debutó con 16 años en el Clausura 2025 con Puebla, sumándose a la lista de jóvenes que llegan a la Primera División con apenas unos años de experiencia profesional.

Nuevas generaciones cerca

Por otro lado, Rayados de Monterrey también ha apostado por jóvenes talentos en los últimos años. Jugadores como Missael Domínguez, Daniel Parra y Joaquín Moxica hicieron su debut con 17 años, demostrando que el club regiomontano sigue confiando en la cantera para reforzar su plantilla y mantener un flujo constante de jóvenes promesas.

En la última década, la Liga MX ha mostrado que no teme dar oportunidades a menores de edad, y estos casos reflejan que el talento y la preparación pueden marcar la diferencia desde los primeros años de carrera profesional. La apuesta por la juventud continúa siendo una de las estrategias más efectivas para garantizar un relevo generacional de calidad en el futbol mexicano.

Selección Mexicana Sub-20 I MEXSPORT