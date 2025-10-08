Hugo Sánchez compara a Gilberto Mora con leyenda del Real Madrid: "Tiene ese talento"

Gilberto Mora está acaparando los reflectores en el Mundial Sub-20, y su impresionante desempeño con la selección mexicana ya ha provocado que se le ponga a la altura de auténticas leyendas del fútbol. Con tan solo 16 años, el mediocampista no solo está brillando, sino que también ha llamado la atención de una voz más que autorizada: Hugo Sánchez.

Mora, joya de México Sub-20 | IMAGO7

En la más reciente edición del programa Futbol Picante, el mítico exdelantero del Real Madrid no dudó en deshacerse en elogios hacia el joven talento. Sánchez fue aún más allá y se atrevió a trazar una sorprendente similitud que ha resonado fuertemente en el entorno deportivo.

Hugo Sánchez compara a Mora con Butragueño

"Gilberto Mora está demostrando un desparpajo...", comenzó Hugo Sánchez, y luego soltó la bomba de la comparación: "estaba yo viendo el partido y me recuerda a Emilio Butragueño. Tiene ese talento, esa pausa, esa visión en la jugada", declaró el 'Pentapichichi'.

Emilio Butragueño, conocido como 'El Buitre', es una de las figuras más icónicas en la historia del Real Madrid y el capitán de la famosa 'Quinta del Buitre'. La comparación de Sánchez no es menor, pues sitúa a Mora en la órbita de un futbolista que definía el juego con inteligencia, elegancia y una visión de campo superior.

Hugo Sánchez compara a Mora con Butragueño | Real Madrid

El paralelismo entre ambos jugadores se centra en la calidad técnica, la calma para tomar decisiones en momentos clave y la inteligencia posicional que el joven mexicano ha mostrado en el torneo juvenil.

Consejo de Hugo Sánche a Mora

Hugo Sánchez no se limitó a la simple alabanza. El exjugador también ofreció un consejo directo a las personas cercanas a Gilberto Mora para pulir aún más su estilo de juego, sugiriendo un método de aprendizaje poco convencional:

"Si le ponen video de Emilio Butragueño a Gilberto Mora le va a ayudar mucho", sentenció Sánchez.

Mora brilla con el Tri en el Mundial Sub-20 | MEXSPORT