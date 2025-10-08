Miguel Ángel Russo: ¿Cómo le fue al entrenador en su paso por la Liga MX?

Recientemente se dio a conocer el sensible fallecimiento del entrenador argentino, Miguel Ángel Russo, entrenador argentino de 69 años, quien perdió la vida debido a una larga lucha contra el cáncer de colon y quien será recordado por su extraordinario trabajo como técnico, mismo que vio la Liga MX, específicamente el equipo Monarcas Morelia.

Russo campeón de la Libertadores I MEXSPORT

¿Cómo le fue a Russo en el Monarcas Morelia?

El estratega argentino llegó en el año del 2001, tomando el lugar de Luis Fernando Tena a la edad de 46 años. En el equipo de Morelia, Russo, solo sumó un total de 14 partidos (Liga, Copa Libertadores), logrando una marca de seis derrotas, cuatro empates y solo cuatro victorias.

Entrenador, Miguel Ángel Russo I MEXSPORT

Russo jugó su primer juego el 28 de octubre ante Santos Laguna, debutando con una victoria de 3-2 en casa y se despidió de los de Morelia el 15 de febrero de 2002, con una derrota de 2-1, en su visita a los Pumas de la UNAM.

Con los números obtenidos, Russo logró dejar al equipo de Monarcas en la posición 15 del Torneo de Invierno 2001, por lo que al no conseguir una mejor estadística se fue destituido y regresó a dirigir a la Primera División de Argentina.

Carrera como entrenador

Russo estuvo en grandes equipos durante su carrera. En Argentina, el técnico dirigió a las plantillas de Lanús, Colón de Santa Fe, Rosario Central, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Racing, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors en más de una etapa, además de vivir la más gloriosa de su carrera en 2007, consiguiendo una Copa Libertadores.

Fuera de su país, Russo tuvo aventuras en múltiples ligas: en España a Unión Deportiva Salamanca; en Perú, a Alianza Lima; en Paraguay, a Cerro Porteño; y en Arabia Saudita, a Al-Nassr, pero sin duda otra de sus etapas más recordadas fue con el Millonarios de Colombia, equipo con el que levantó una nueva Copa Libertadores.

Russo en el banquillo de Boca I MEXSPORT

Deterioro en su salud

Pese a hacer público su problema de cáncer, Russo, comenzó a verse mejor, sin embargo, un recaída en años recientes provocó que el técnico fuera decayendo físicamente, teniendo incluso problemas para hablar en sus últimas instancias como entrenador de Boca Juniors, con quien finalmente cerró su exitosa y longeva carrera.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", informó el equipo de Boca Juniors.

Russo como técnico del Morelia I MEXSPORT