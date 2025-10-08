Familia Rossoneri: AC Milan presentó su foto oficial

Con la Jornada 6 de la Serie A, recién concluida, el equipo del AC Milan, publicó de manera oficial la que será su foto para la temporada 25/26, donde como parte de las figuras del equipo, se pueden apreciar a Santiago Giménez, acompañado de Luka Modric, Christian Pulisic, entre otros.

En busca de un título

El equipo de San Siro arrancó una temporada más con las mismas ilusiones; levantar el título de Liga, Copa y llegar lo más lejos posible. Con jugadores de alta categoría, la meta de los dirigidos por Massimiliano Allegri, luce como una de las más ‘interesantes’ del año futbolístico.

Gracias a una publicación en sus redes sociales, la escudara de la Liga de Italia, publicó las imágenes de lo que fue su sesión de fotos oficial, donde de manera discreta y 'clásica', presentaron a su escuadra que los representará en la temporada 25/26. Las imágenes llegaron con la frase "The Rossoneri family photo 2025/26".

Con el desgaste acumulado, riesgo de lesiones y fracturas, los protagonistas del AC Milan, no solo van en busca de una buena temporada individual previo al Mundial, sino también colgar el éxito de su escuadra y de este modo regresar a los Rossoneri a su mejor versión.

Oportunidad de oro para Santiago Giménez

Desde el arranque de la temporada, uno de los principales cuestionamientos fue sobre quién sería el delantero titular del AC Milan, pues la salida de los jugadores, Luka Jovic y Tammy Abraham, dejaban solo al mexicano, Santiago Giménez, por lo que se especuló mucho sobre quién podría legra para ser la competencia principal del delantero.

Para fortuna de Santi e incluso con especulaciones sobre una posible salida del ex jugador del Feyenoord, el AC Milan decidió permanecer con los servicios del delantero de México durante la siguiente temporada, por lo que Giménez, tendrá la oportunidad de brillar como el atacante principal por lo menos la primera mitad del campeonato.

Foto del AC Milan I @acmilan

¿Cómo va la temporada para Santiago Giménez?

Pese a desfilar como la figura principal en el la ofensiva Rossoneri, Giménez no tuvo el mejor de los comienzos, pues el ex Cruz Azul, tuvo un par de altibajos en las primeras fechas, llegando a tener problemas con el gol.

En seis fechas de Liga y una de Copa Italiana, Santiago Giménez, apenas ha podido marcar un tanto con la escuadra Rojinegra, por lo que la presión para el mexicano será determinante, además de poner a prueba la capacidad del jugador para retomar su nivel y olfato goleador.

Santiago Giménez en el AC Milan I @acmilan