Expareja de Omar ‘N’ desmiente que su hija sea la víctima y revela las iniciales de la denunciante

El caso del exfutbolista de Chivas, Omar ‘N’, continúa generando reacciones. La última de ellas fue la respuesta de Claudia Verónica Hernández Casas, expareja del histórico goleador del Rebaño. Ante múltiples rumores ligándola con el caso, la mujer decidió emitir un comunicado para negar que su hija esté relacionada con la denuncia por abuso que mantiene al exjugador en prisión preventiva.

Desde el 5 de octubre, Omar ‘N’ se encuentra recluido en un penal de Jalisco luego de ser imputado por el delito de abuso sexual infantil agravado, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo con la autoridad, existen pruebas suficientes para sustentar la acusación, y la audiencia de continuación del proceso se llevará a cabo el 10 de octubre.

“Con una carpeta de investigación integrada de manera adecuada, se expusieron los suficientes datos de prueba en la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, en la que la defensa del señalado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas”, detalló la FGE en un comunicado oficial.

Claudia Hernández desmiente su participación en la denuncia

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Claudia Verónica Hernández Casas aclaró que ni ella ni su hija son parte de la denuncia que derivó en el proceso legal contra Omar ‘N’. En su declaración, pidió que se detenga la difusión de información errónea que ha afectado a su entorno familiar.

“Por medio del presente, es mi deseo aclarar y corregir que la información difundida donde se me relaciona con la denuncia que logró la vinculación a proceso de Omar 'N' por su presunta participación en el delito de abuso sexual infantil agravada es falsa. Compartir que ni mi hija ni yo tenemos relación alguna con la denuncia”, expresó Hernández Casas.

La expareja del exfutbolista explicó que la madre de la menor denunciante es otra persona, cuya identidad reveló públicamente junto con las iniciales de la víctima. Sin embargo, por respeto a la menor, RÉCORD decidió no reproducir esos datos.

Pide respeto y privacidad ante la difusión de información falsa

En su comunicado, Hernández Casas lamentó el impacto que ha tenido la propagación de información incorrecta, señalando que la situación ha generado estrés, confusión y preocupación en su familia.

“Mi hija y yo hemos tenido una relación cordial y respetuosa con su padre, Omar ‘N’, debido a nuestro vínculo familiar, pero no tenemos conocimiento alguno sobre los hechos denunciados y no hemos participado ni en esta, ni en ninguna investigación por el delito de abuso sexual infantil”, agregó.

El caso sigue su curso legal en Jalisco

El proceso penal contra Omar ‘N’ continuará el 10 de octubre, cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso. De confirmarse su responsabilidad, el exjugador podría enfrentar una condena mayor, debido a la agravante de abuso sexual infantil, un delito que en el Código Penal del Estado de Jalisco contempla penas de hasta 20 años de prisión.

Mientras tanto, el caso sigue bajo la estricta observación de las autoridades, y la Fiscalía mantiene la reserva sobre los detalles de la víctima y su entorno, en cumplimiento de los protocolos de protección de menores.

