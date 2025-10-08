Alejandro Irarragorri, exonerado: juez determina no vincularlo a proceso penal

El empresario Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración de Grupor Orlegi, dueño de Santos Laguna y Atlas, fue absuelto y no vinculado a proceso penal luego de que un juez federal con sede en Torreón determinara que no existían elementos suficientes para sostener las acusaciones de defraudación fiscal promovidas por la Fiscalía General de la República (FGR) a instancias del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi | IMAGO7

El Club Santos Laguna informó en un comunicado oficial que el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila de Zaragoza dictó el 7 de octubre de 2025 el auto de no vinculación a proceso, al considerar que no se acreditó la existencia de un hecho con apariencia de delito ni la participación del empresario en las operaciones que se le atribuían.

“Se dictó auto de no vinculación a proceso, mediante el cual se absuelve y se pone fin a la imputación de Alejandro Irarragorri Gutiérrez formulada dentro de esta causa penal”, señaló el club en su comunicado.

Comunicado Santos Laguna | X: @ClubSantos

¿De que se le acusaba a Irarragorri?

La decisión judicial pone fin a un proceso que se originó en marzo de 2023, cuando la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la FGR presentó una querella derivada de la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-COAH/0000859/2023, en la que se acusaba a Irarragorri de presuntamente defraudar al fisco mexicano por 17 millones 69 mil 865 pesos.

De acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), el caso se centraba en pagos realizados a jugadores y cuerpo técnico del Club Santos Laguna entre enero y julio de 2017, a través de un fideicomiso bajo conceptos exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que la autoridad consideró una maniobra indebida.

Irarragori fue absuelto de los cargos | IMAGO7

La FGR buscaba vincular al empresario con el delito de defraudación fiscal equiparada, que puede implicar de tres a nueve años de prisión conforme al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

Sin embargo, el juez concluyó que las pruebas presentadas no demostraban la existencia del delito ni la participación directa de Irarragorri, motivo por el cual se desestimó la acción penal y se le absolvió.