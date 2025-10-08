Abogado de la víctima confirma pruebas en el caso de abuso contra Omar ‘N’

El exfutbolista de Chivas, Omar ‘N’, enfrenta un proceso legal por abuso sexual infantil agravado, luego de que fuera detenido el pasado 5 de octubre y puesto bajo prisión preventiva tras la imputación formal de este delito. La investigación, a cargo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ), avanza con pruebas que las autoridades califican como suficientes para sostener la acusación.

De acuerdo con la Fiscalía, el expediente fue integrado con los elementos necesarios para acreditar la probable responsabilidad del exfutbolista. En un comunicado, la institución informó que durante la audiencia de formulación de imputación, la defensa de Omar ‘N’ solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que la decisión sobre su vinculación a proceso será determinada el viernes 10 de octubre.

Está bajo prisión preventiva | MEXSPORT

El abogado de la víctima confirma evidencias

Este martes, el abogado José Juan Soltero, representante legal de la víctima, ofreció una entrevista con el medio Imagen, donde confirmó la existencia de material audiovisual y digital que respalda la denuncia presentada contra Omar ‘N’.

“Hay un audio donde se escucha lo que nosotros consideramos que es la voz de esta persona y las imágenes donde claramente se advierten actos del tipo que se denunció”, declaró Soltero.

El litigante explicó que la víctima, quien actualmente es mayor de edad, reunió durante años diversas pruebas que documentan los presuntos abusos y amenazas que sufrió. Entre ellas se encuentran videos, audios y al menos 42 capturas de pantalla, que, según la querella, evidencian los actos y la manipulación psicológica ejercida por el exjugador.

Confirmaron las pruebas | MEXSPORT

Seis años de abusos y manipulación

El abogado también confirmó que los hechos denunciados se extendieron por más de seis años, desde que la víctima tenía 11 años de edad hasta que cumplió 17. Durante ese periodo, Omar ‘N’ habría utilizado dinero y amenazas para mantener bajo control a la menor y evitar que revelara la situación.

“La manipulaba con dinero y la intimidaba con la posibilidad de dejar sin sustento económico a su madre”, explicó Soltero en su testimonio.

El patrón de control y coerción, según la investigación, incluye amenazas constantes y chantaje emocional, además de un contexto de vulnerabilidad que habría impedido que la joven denunciara los hechos en su momento.

Revelan 6 años de abuso | MEXSPORT

La denuncia formal y las posibles consecuencias legales

La querella fue presentada el pasado 30 de septiembre ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, instancia encargada de los delitos de índole sexual y de violencia familiar.

El delito de abuso sexual infantil agravado por el que se le acusa a Omar ‘N’ podría implicar una pena de entre tres y diez años de prisión, dependiendo de lo que determine el juez de control una vez concluida la audiencia de vinculación.

Por ahora, el exfutbolista permanece en el reclusorio preventivo del Estado de Jalisco, mientras la defensa prepara su estrategia legal y la Fiscalía continúa con el desahogo de pruebas.

Afronta hasta 10 años de prisión | MEXSPORT