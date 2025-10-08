Agente de Gilberto Mora pone estratosférico precio a la joya mexicana para ir a Europa

El ascenso de Gilberto Mora en los últimos meses ha sido meteórico y con una brillante actuación en el Mundial Sub-20, la joya mexicana apunta a ser el traspaso más grande en la historia de un jugador mexicano de Liga MX rumbo a Europa.

Gilberto Mora brilla en el Mundial Sub 20 | MEXSPORT

En entrevista para TUDN, Rafaela Pimienta, agente de Gilberto Mora, reveló que el precio del futbolista mexicano estará muy por encima de las cifras que se han especulado en los medios las últimas semanas y aseguró que el canterano de Xolos de Tijuana será vendido por más de 15 millones de dólares.

"Con 15 millones de euros no me compro una pierna de Gilberto Mora (risas)"

Recordar que Rafaela Pimienta es la misma agente no solo de Santiago Giménez, a quién llevó al Milan, sino también de Erling Haaland, uno de los jugadores más caros en el presente del mundo del futbol.

Hasta el momento se desconoce si ya existen acercamientos de clubes del viejo continente para poder fichar a Mora, pero con las declaraciones de su agente queda claro que quien se interese por el jugador mexicano tendrán que comenzar con una oferta estratosférica.

Mora apunta a ser vendido al viejo continente | MEXSPORT

Gilberto Mora sube su valor como la espuma

De acuerdo al sitio especializado en fichajes, Transfermarkt, actualmente Gilberto Mora tiene un valor aproximado de 4.5 millones de euros a sus 16 años, aunque este valor es solo una estimación y este precio puede variar al finalizar su participación en el Mundial Sub 20 y más tras la Copa del Mundo 2026.

Mora va por récord de Edson Álvarez

Al día de hoy el récord del traspaso más alto de un mexicano a un club europeo le pertenece al Club América y Edson Álvarez, quién en 2019 fue vendido al gigante de Países Bajos por 15 millones de euros.

Gilberto Mora tiene el récord de Gilberto Mora | IMAGO7