Ghana aplasta 5-0 al batallón centroafricano y queda a un paso de clasificar al Mundial 2026

Al caer la tarde en Meknès, el Stade d’Honneur se convirtió en escenario de una demostración. Lo que comenzó como un partido más de la Jornada 9 de las Eliminatorias Africanas se transformó en un recital negro-amarillo: Ghana sometió a República Centroafricana por 5-0 y, de paso, se colocó a un suspiro de la clasificación directa al Mundial 2026.

Duelo de Ghana vs Rep. Centroafricana I @ghanafaofficial

Para los locales, la ilusión había nacido con orgullo de competir, pero pronto fue arrinconada por la precisión y contundencia de los Estrellas Negras. Ghana, desde el primer minuto, transmitió la sensación de que aquel triunfo era una obligación convertida en promesa. Los goles no tardaron: Mohamed Salisu abrió el marcador al minuto 20, y con eso encendió la mecha de una goleada que nadie ya pudo detener.

Fue una victoria que más que sumar puntos, sumó confianza. Con cada pase, con cada desmarque, con cada definición, Ghana confirmó que está en otra dimensión dentro del Grupo I. Y, más aún, que está al borde de sellar su ticket para la Copa del Mundo. Le faltan pocos pasos; equilibrios mínimos. Pero ese 5-0 es una advertencia: ellos no vinieron a exhibirse, vinieron a asegurar.

Gol por gol: desglose de la goleada

Primer tercio: Salisu rompe el hielo

El tanto de Salisu a los 20 minutos fue el golpe psicológico. Con un cabezazo impecable tras un centro, dio a Ghana la ventaja tempranera que le permitió retomar el control total. República Centroafricana sintió el golpe y empezó a retroceder su bloque.

Gol de Ghana I @ghanafaofficial

Segunda oleada: Partey cimenta el dominio

Ya en el segundo tiempo, al minuto 52, Thomas Partey manejó los hilos del mediocampo. Se filtró entre líneas con calma, definió con decisión y puso el 2-0. Esa acción fue como romper la barrera mental del rival: ya no había marcha atrás.

Final demoledor: Djiku, Ayew y Sulemana completan la obra

Al 69’, Alexander Djiku sumó el tercero con un cabezazo certero en pelota detenida. A los 71’, el veterano Jordan Ayew aprovechó el desconcierto para aumentar a 4-0. Finalmente, Kamaldeen Sulemana, al 87’, sentenció con un remate clínico. Cada tanto tuvo sello propio, pero todos compartieron la misma esencia: contundencia y ambición.

La proximidad del sueño: Ghana, a punto de asegurar su boleto

Antes de este partido, Ghana ya ocupaba el primer lugar del Grupo I con 19 puntos en 8 encuentros, con diferencia de gol positiva y una ventaja sobre sus perseguidores. Con esta goleada, extendió esa ventaja y dio un paso gigantesco hacia la clasificación.

@ghanafaofficial

Qué le falta y las opciones que le servirían

Ghana no necesita una hazaña: le basta no perder por goleada ante Comoras y que Madagascar no gane también por goleada, si entre los dos resultados, suman una diferencia mayor a ocho goles, las Estrellas Negras podrían ver frustrado su sueño de regresar a una Copa del Mundo.

Para República Centroafricana, solo queda guardar dignidad

Para los locales, la derrota fue severa pero esperada ante un rival muy superior. Su camino hacia el Mundial ya está virtualmente cerrado. Frente a Ghana, pudieron intentar resistir, pero los recursos fueron insuficientes. Queda en ellos el honor de competir, de tratar de mejorar, de buscar retazos de orgullo en futuros encuentros.

@ghanafaofficial