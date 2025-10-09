¡Se va! Real Oviedo confirma destitución de Veljko Paunovic

Real Oviedo confirmó la destitución del entrenador serbio Veljko Paunovic, quien consiguió el ascenso con el equipo a LaLiga tras 24 años. Los resultados en lo que va de la campaña no han sido positivos, lo que llevó a la institución a tomar la decisión.

Paunovic en Real Oviedo | Real Oviedo

¿Por qué se fue Paunovic del Real Oviedo?

El serbio tenía contrato hasta el 30 de junio de 2026, pero luego de ocho jornadas, Real Oviedo solo ha ganado dos partidos y perdido seis. Con seis unidades se mantienen cerca de los puestos de descenso en LaLiga.

"Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo”, escribió el club para despedirse del entrenador serbio, quien también tuvo paso por la Liga MX.

Paunovic llegó a Real Oviedo en el tramo final de la temporada pasada, en el que mostraron un rendimiento destacado al no perder ni un solo partido en las últimas 10 jornadas. Con esa motivación consiguieron ascender en el Playoff.

Roberto Aguirre, entrenador de la filial es quien se encargará de los entrenamientos con el plantel luego de la salida de Paunovic y prepararse para el encuentro ante Espanyol, el cual se disputará hasta después del parón internacional.

En partido | Real Oviedo

Paunovic en Liga MX

Paunovic dirigió en el futbol mexicano, donde destacó en Chivas al llevarlos a una Final, en la que perdieron ante Tigres, equipo al que fue después de su etapa con el Rebaño, pero salió por diferencias con su plantilla.

Ahora, el conjunto asturiano buscará reencauzar el rumbo en su regreso a la máxima categoría, con la intención de mantener la estabilidad deportiva y no comprometer su permanencia. La directiva ya analiza diversas opciones para reemplazar a Paunovic.

El despido del técnico serbio representa un golpe emocional para la afición, que había depositado gran confianza en él tras el histórico ascenso. No obstante, el club considera que era necesario un cambio de rumbo para evitar una crisis mayor en el inicio del torneo, y confían en que la plantilla pueda reaccionar y recuperar el nivel mostrado durante la fase final de la campaña pasada.

Pauno en el banquillo | Real Oviedo