Teófilo Gutiérrez, exdelantero de Cruz Azul, lamenta fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El futbol sudamericano lamenta la pérdida de Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más respetados y queridos del continente. La noticia de su fallecimiento, confirmada este miércoles por la tarde, provocó una ola de mensajes de despedida de figuras del deporte, entre ellos el del delantero colombiano ex de Cruz Azul, Teófilo Gutiérrez, quien compartió un sentido homenaje en sus redes sociales.

En partido | IMAGO7

¿Qué dijo Teófilo Gutiérrez tras fallecimiento de Russo?

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, el atacante de Junior de Barranquilla recordó su vínculo con Russo, con quien coincidió durante su paso por Racing Club en 2011. Gutiérrez expresó su tristeza y agradecimiento hacia el técnico argentino, destacando los momentos que marcaron su carrera bajo su dirección. "Hoy murió el entrenador que me dio la oportunidad de que me conocieran en el futbol argentino”, escribió.

En una de las publicaciones más comentadas, Teófilo acompañó una foto junto a Russo con la canción “Después de ti” de Los del Fuego, un tema que —según el delantero— tenía un significado especial para el entrenador. El gesto conmovió a los aficionados de Racing. La canción elegida tiene una carga emocional profunda, pues habla del vacío y el dolor tras perder a alguien muy querido, un sentimiento que Gutiérrez asoció con la partida del técnico.

El fragmento compartido por el delantero resume perfectamente ese espíritu: “Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor… Dejaré que el tiempo cure todas las heridas, y aunque me queme por dentro, sé que voy a renacer”. Palabras que, para muchos, representan el legado del entrenador.

Russo fue un ejemplo de profesionalismo y fortaleza. A lo largo de su carrera dirigió a equipos como Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Millonarios y Cerro Porteño, logrando títulos nacionales e internacionales, además de dejar una huella imborrable en cada institución que pisó.

Homenajes alrededor del futbol

El mensaje de Teófilo se suma a los miles de homenajes que circularon en redes sociales, donde jugadores, entrenadores y aficionados recordaron la calidad humana del técnico. Su nombre se convirtió rápidamente en tendencia, reflejando el cariño y respeto que supo ganarse a lo largo de los años.

Con su partida, el futbol pierde a un referente que vivió el deporte con pasión y entrega total. Miguel Ángel Russo deja un legado que trasciende los títulos: el amor por el juego, la enseñanza a sus jugadores y el ejemplo de lucha ante la adversidad. Su recuerdo permanecerá vivo en cada cancha.

Con Cruz Azul | IMAGO7