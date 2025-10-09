¿Mundial cambiará de fecha? Esto es lo que se sabe

A meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, la conversación se ha centrado en la justa de 2034 en Arabia Saudita, especialmente por la fecha en la que se disputará, pues en una Asamblea General de Clubes de Futbol, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino abordó el tema.

Copa del Mundo | IMAGO7

En Qatar 2022, el torneo se disputó en noviembre y diciembre por temas de las temperaturas en el país, por lo que se esperaría lo mismo para Arabia Saudita. Sin embargo, The Athletic reveló que podría ser hasta enero de 2035.

¿Por qué el Mundial de Arabia Saudita sería en 2035?

The Athletic informó que hay fuertes posibilidades de que el Mundial de Arabia Saudita se celebre a inicios de 2035, con el objetivo de respetar el mes sagrado musulmán del Ramadán, el cual es en noviembre y diciembre, por lo que se cruzaría con la justa.

Gianni Infantino aceptó que el tema de la fecha para que se dispute el Mundial de Arabia Saudita ya está en discusión. Durante la Asamblea, el directivo explicó la situación para el torneo de la próxima década.

Messi con la Copa del Mundo | IMAGO7

¿Qué dijo Infantino sobre la fecha del Mundial 2034?

“Ya estamos en el meollo del asunto: lo discutimos con todo el mundo, todo el tiempo, y no se trata sólo de una Copa del Mundo, es una reflexión general”, dijo Gianni Infantino sobre el Mundial de Arabia Saudita, que hasta ahora está programado para 2034.

“Incluso para jugar en algunos países europeos en julio hace muchísimo calor. Así que quizá deberíamos pensar en los mejores meses para jugar al futbol, que es junio en Europa. No se usa mucho, ¿verdad? Quizás haya maneras de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo. Simplemente debemos tener la mente abierta”, agregó el presidente de la FIFA.

Por ahora, la FIFA no ha confirmado cambios oficiales en el calendario, aunque se espera que la decisión final se anuncie en los próximos meses. El organismo busca coordinar con las ligas y confederaciones para evitar conflictos con las competencias locales e internacionales, especialmente en Europa, donde el calendario es más ajustado.

El Mundial de 2034 será el segundo que se realice en Medio Oriente, después del de Qatar 2022, y se anticipa que Arabia Saudita aproveche la oportunidad para mostrar su capacidad organizativa y continuar con su estrategia de expansión deportiva global. La posible modificación de fechas sería una medida para garantizar el bienestar de jugadores y aficionados ante las altas temperaturas en la región.

Trofeo del Mundial | IMAGO7