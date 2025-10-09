¡Puro crack! Mastantuono revela los jugadores que más lo han impresionado

Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid, causó revuelo en redes sociales luego de revelar los nombres de los tres jugadores que más lo han impresionado.

En entrevista con ESPN, el argentino se sinceró y no dudó en colocar a Lionel Messi por encima del resto, pero sorprendió con sus otras dos respuestas.

Apostó por un compañero

En segundo lugar, soltó el nombre de Jude Bellingham, su compañero en el conjunto merengue. Franco calificó al inglés como un futbolista “distinto” y dijo que quedó impresionado al verlo entrenar.

“Primero Leo (Messi). Me impresiona Bellingham, es un gran jugador. Entrenando vi que es un jugador distinto, muy bueno”, señaló.

Bellingham celebra un gol con Vinicius | X: @realmadrid

¿Considera a alguien de su selección?

Mastantuono también incluyó en su listado a Julián Álvarez, su compañero en la Albiceleste, y a quien alabó, al grado de catalogarlo como uno de los mejores futbolistas del mundo.

“De la selección hay muchos, pero te diría Julián. Me tocó sufrirlo en uno de los últimos partidos (derbi de Madrid). Está en un momento increíble, es uno de los mejores del mundo”.

Mastantuono con Julián Álvarez | IG @juliaanalvarez