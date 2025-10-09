Miguel Ángel Russo pidió ser vestido con colores de Boca tras su muerte

El entrenador argentino falleció este miércoles a los 69 años debido a complicaciones por cáncer de próstata

Miguel Ángel Russo pidió ser vestido con colores de Boca tras su muerte
Miguel Ángel Russo en un entrenamiento de Boca | X: @BocaJrsOficial
REDACCIÓN RÉCORD
9 de Octubre de 2025

Este jueves, jugadores, directivos y aficionados de Boca Juniors dieron el último adiós a su entrenador, Miguel Ángel Russo, fallecido la tarde del miércoles a sus 69 años.

Cientos de personas se reunieron en La Bombonera para dar sus últimas muestras de cariño al técnico argentino, quien, en su lecho de muerte, quiso mostrar su amor por la institución xeneize.

De acuerdo con información de TyC Sports, Russo pidió a su entorno cercano que lo vistieran con los colores de Boca sus últimos días de vida y también tras su fallecimiento.

X: @BocaJrsOficial
X: @BocaJrsOficial

Batalla contra el cáncer que lo alejó del banquillo

Desde 2017, Russo fue diagnosticado con cáncer y de a poco su salud se vio mermada. En estos años, fue hospitalizado varias veces, especialmente por problemas respiratorios, y tuvo que ser operado un par de ocasiones

No obstante, su deseo de seguir dirigiendo lo mantuvo firme en sus convicciones y en junio pasado firmó como director técnico de Boca Juniors en vísperas del Mundial de Clubes.

Tan solo tres meses después, se vio obligado a tomar licencia del banquillo boquero y fue hospitalizado dos veces, lo que le impidió volver a sus labores. Su último partido dirigido fue el 21 de septiembre contra Central Córdoba.

X: @BocaJrsOficial
X: @BocaJrsOficial

TE PUEDE INTERESAR

¡Se va! Real Oviedo confirma destitución de Veljko Paunovic

Futbol Internacional | 09/10/2025

¡Se va! Real Oviedo confirma destitución de Veljko Paunovic
Equipos europeos siguen de cerca a Obed Vargas, joya mexicana del Tri Sub 20

Futbol Internacional | 09/10/2025

Equipos europeos siguen de cerca a Obed Vargas, joya mexicana del Tri Sub 20
Prensa de Costa Rica pierde la fe en Miguel Herrera tras un arranque decepcionante en las Eliminatorias

Internacionales | 08/10/2025

Prensa de Costa Rica pierde la fe en Miguel Herrera tras un arranque decepcionante en las Eliminatorias
Te recomendamos
Revolución en la Champions: Netflix quiere transmitir partidos en su plataforma
Futbol

LO ÚLTIMO

 