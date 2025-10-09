Miguel Ángel Russo pidió ser vestido con colores de Boca tras su muerte

Este jueves, jugadores, directivos y aficionados de Boca Juniors dieron el último adiós a su entrenador, Miguel Ángel Russo, fallecido la tarde del miércoles a sus 69 años.

Cientos de personas se reunieron en La Bombonera para dar sus últimas muestras de cariño al técnico argentino, quien, en su lecho de muerte, quiso mostrar su amor por la institución xeneize.

De acuerdo con información de TyC Sports, Russo pidió a su entorno cercano que lo vistieran con los colores de Boca sus últimos días de vida y también tras su fallecimiento.

X: @BocaJrsOficial

Batalla contra el cáncer que lo alejó del banquillo

Desde 2017, Russo fue diagnosticado con cáncer y de a poco su salud se vio mermada. En estos años, fue hospitalizado varias veces, especialmente por problemas respiratorios, y tuvo que ser operado un par de ocasiones

No obstante, su deseo de seguir dirigiendo lo mantuvo firme en sus convicciones y en junio pasado firmó como director técnico de Boca Juniors en vísperas del Mundial de Clubes.

Tan solo tres meses después, se vio obligado a tomar licencia del banquillo boquero y fue hospitalizado dos veces, lo que le impidió volver a sus labores. Su último partido dirigido fue el 21 de septiembre contra Central Córdoba.

X: @BocaJrsOficial