¿Festejo o regaño? La llamada de Riquelme a Cavani en plena cancha de Boca Juniors

En medio de la crisis deportiva que atraviesa Boca Juniors, un episodio inesperado acaparó la atención de los hinchas y de la prensa argentina: la misteriosa llamada de Juan Román Riquelme a Edinson Cavani inmediatamente después de su gol ante Banfield.

Cavani vive un momento complicado en Boca Juniors | IG: cavaniofficial21

El delantero uruguayo, muy cuestionado en las últimas semanas por su falta de contundencia, volvió a marcar tras un mes de sequía y, justo después de la anotación, recibió un teléfono de manos de un miembro del staff. Cavani contestó en pleno terreno de juego y las cámaras de televisión captaron a Riquelme, desde el palco presidencial, sosteniendo su celular al mismo tiempo.

¿Festejo o regaño?

La escena rápidamente generó especulaciones: ¿se trató de una felicitación del presidente del Consejo de Fútbol a su goleador o de un llamado de atención en plena euforia por el tanto? Hasta el momento no existe confirmación oficial, pero la versión más fuerte apunta a que Riquelme buscó reconocerle el esfuerzo y devolverle confianza tras varias semanas de críticas.

Cavani, el más criticado en Boca Juniors

El “Matador” ha sido uno de los futbolistas más señalados por la hinchada xeneize debido a sus fallas claras y a su racha negativa frente al arco. Incluso, parte de la afición ha pedido su salida del club. El gol frente a Banfield significó un respiro, aunque no parece suficiente para acallar las exigencias de la Bombonera.

