Barcelona es acusado de blanquear violaciones a derechos humanos por acuerdo comercial

El reciente acuerdo entre el FC Barcelona y el gobierno de la República Democrática del Congo (RDC), valorado en 40 millones de euros por cuatro temporadas, ha despertado una fuerte condena por parte de Amnistía Internacional, que acusa al club catalán de “prestar su imagen para blanquear violaciones de derechos humanos”.

La ONG cuestionó que, mientras el Barça vestirá en sus camisetas de entrenamiento el logo “RD Congo – Coeur de L’Afrique” y abrirá en el Spotify Camp Nou la llamada “Casa de la RDC” para mostrar la cultura del país, se intente ocultar la grave situación humanitaria que atraviesa la nación africana.

“El deporte no puede ser un escaparate para blanquear violaciones de derechos humanos”, advirtió Amnistía, recordando que en el este de la RDC se libra un conflicto armado entre el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, y fuerzas apoyadas por el ejército congoleño. Este enfrentamiento, según la organización, ha dejado tras de sí violaciones colectivas contra mujeres, abusos a la población civil y el control militar de territorios estratégicos por sus recursos minerales, como oro y coltán.

Denuncias de represión

Amnistía Internacional también alertó que el gobierno congoleño mantiene prácticas como detenciones arbitrarias, torturas, restricciones a la libertad de expresión y un elevado número de condenas a muerte. Para la organización, que el Barça utilice su marca global en asociación con este régimen es “profundamente preocupante”.

“Cuando vemos ‘Visit Rwanda’ o ‘RD Congo – Coeur de L’Afrique’ en una camiseta, también deberíamos ver los abusos que se intentan ocultar”, sentenció la ONG en referencia a campañas similares de otros países africanos que han invertido en patrocinios deportivos.

Un dilema ético para el Barça

Desde el club blaugrana se defiende que el convenio busca “promover el deporte, la paz y la educación”, además de fortalecer proyectos sociales a través de las Barça Academies y el Barça Innovation Hub. Sin embargo, para organizaciones internacionales, estos argumentos no borran el trasfondo político y social que implica dar visibilidad a un país en crisis humanitaria.

