Partidos de hoy lunes 25 de agosto de 2025

El lunes 25 de agosto de 2025 promete grandes emociones, con partidos prometedores tanto en el futbol internacional como en la Liga MX Femenil. También habrá actividad en la MLB, en la cual los Philadelphia Phillies enfrentarán a los New York Mets en el Citi Field en el primer partido de la serie.

El compromiso está programado a las 17:10 horas (tiempo del centro de México). Los Phillies llegan tras vencer 3-2 a los Washington Nationals, mientras que los Mets cayeron 4-3 contra los Atlanta Braves.

Los Mets se medirán a los Phillies | AP

Continúa la Serie A y la Premier League

En cuanto al "platillo principal" será en la Premier League, con el compromiso entre Liverpool y Newcastle. Será el segundo encuentro juego de los Reds en la Temporada 2025-26, primero fuera de casa y primero para las Urracas en St. James' Park.

Por otra parte, en la Serie A, Inter de Milan pondrá fin a la Jornada 1. Los Nerazzurri recibirán a Torino, con el objetivo de empezar el torneo con un triunfo para recomponerse tras el mal cierre de la temporada pasada.

Inter de Milan saldrá a escena este lunes | X: @Inter

Continúa la Liga MX Femenil

Tras la victoria 3-0 de Atlético San Luis contra Necaxa, la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil continúa este lunes en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas recibirá a Xolas de Tijuana. Las universitarias buscarán reencontrarse con el triunfo después de la derrota la semana pasa ante América.

Los otros dos partidos programados para este día serán en el Estadio Cuauhtémoc y en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde Puebla y FC Juárez recibirán a León y Mazatlán, respectivamente. Tanto la Frana como las Cañoneras no han ganado en este semestre y vienen de empatar 1-1 en el Estadio El Encanto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JD McDonagh luce playera de Liverpool con nombre de Isak en el Supershow de WWE en Newcastle

Esta es la actividad de este lunes 25 de agosto | RÉCORD