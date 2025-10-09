Leyenda del AC Milan elogia a Santiago Giménez

El gol no ha acompañado a Santiago Giménez en su etapa con el AC Milan, sin embargo, las leyendas del club no han pasado por alto su incansable labor dentro del campo. Esta vez, fue el turno del histórico Massimo Ambrosini, multicampeón con la camiseta rossonera, quien destacó públicamente el impacto del delantero mexicano en el juego del equipo.

El reconocimiento de una leyenda

Ambrosini, quien disputó casi 500 partidos con el Milan, elogió el trabajo táctico y físico de Giménez, asegurando que su aporte va más allá de los números. Según explicó, el mexicano ha sido clave para que otros futbolistas —en especial Christian Pulisic— atraviesen un momento brillante esta temporada.

“Es cierto, pero en Turín el mexicano hizo su mejor actuación de la temporada: controló el partido, corrió mucho, estuvo cerca de marcar con un cabezazo y un remate desde fuera del área, además de provocar un penalti”, señaló Ambrosini en entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Santi celebra con AC Milan I @acmilan

El ‘trabajo sucio’ que potencia al equipo

En el reciente duelo ante Juventus, Ambrosini subrayó cómo Giménez mantuvo ocupada a la defensa rival, liberando espacios para que Pulisic brillara como figura ofensiva.

“Pulisic recorre toda la línea de ataque y cuenta con un pilar fundamental en Giménez, quien mantiene a la defensa ocupada. Si el estadounidense ha tenido un rendimiento tan bueno hasta ahora, Santi merece algo de reconocimiento”, agregó el ex mediocampista.

La plantilla de AC Milan I @acmilan

Críticas y apoyo

Aunque la prensa italiana ha sido crítica con Giménez por su falta de goles, voces autorizadas como la de Ambrosini resaltan el valor de su trabajo colectivo. Para muchos, el atacante mexicano se ha convertido en una pieza silenciosa pero determinante en el engranaje ofensivo de Milan.

Ahora, el gran desafío para Santi será reencontrarse con el gol, algo que, de lograrlo, podría catapultar aún más su valoración entre la afición y los medios italianos.

Giménez, en entrenamiento I @acmilan