Alessandro Nesta elogia y defiende a Santiago Giménez: ‘Es mejor de lo que hemos visto’

Alessandro Nesta, una de las máximas leyendas del AC Milan, habló sobre el presente de Santiago Giménez, quien ha recibido muchas críticas por su falta de goles en la temporada.

El histórico defensor italiano salió en defensa del ‘Bebote’ y aseguró que su nivel es más alto del que ha demostrado hasta el momento. Sin embargo, aclaró que si Giménez desea mantener su lugar en el equipo debe romper su sequía y anotar más goles.

"¿Giménez? Creo que es mejor de lo que hemos visto hasta ahora. Llegó en un momento difícil. Pero si quiere hacerse de un espacio para sí mismo, necesita anotar más", señaló en entrevista para Gazzetta dello Sport.

Santiago Giménez tras anotar su único gol de la temporada | AP

No ve al Milan peleando por la Serie A

Aunque los rossoneros marchan como líderes sublíderes tras seis fechas, para Nesta el Milan “no está listo” para responder a la presión de ganar el campeonato de liga.

"El equipo está equipado para hacer cualquier cosa, pero aconsejaría no elevar demasiado las expectativas. No los veo listos para cargar con el peso de tener que ganar el Scudetto, pero eso no significa que no puedan hacerlo", agregó.

Giménez en el partido contra Juventus | IG @sant.gimenez

Los números de Santiago Giménez en la campaña

El delantero mexicano se ha afianzado como titular en el equipo de Massimiliano Allegri, pero su eficiencia de cara al arco no ha sido la esperada.

Entre Serie A y Coppa Italia, Giménez ha disputado un total de ocho compromisos, pero solo registra una anotación y una asistencia.