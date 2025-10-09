¡Al Mundial! Argelia clasifica a la Copa del Mundo tras vencer a Somalia

Argelia aseguró su participación en el Mundial 2026 tras vencer 0-3 a Somalia, con una actuación brillante de Riyad Mahrez y Mohamed Amoura, que fueron quienes aportaron las anotaciones para la victoria de los dirigidos por Vladimir Petkovic.

Argelia en partido | X: @LesVerts

Así fue el triunfo de Argelia para clasificar al Mundial 2026

La Selección de Argelia regresa a la Copa del Mundo luego de 12 años de ausencia, pues en Rusia 2018 y Qatar 2022 no lograron su clasificación a la justa. Con un buen rendimiento durante las Eliminatorias Africanas amarraron su boleto.

Mohamed Amoura puso el primero en el partido para comenzar con el sueño de los argelinos para estar en una nueva Copa del Mundo. Pese a llegar como los amplios favoritos en el encuentro, los nervios y la tensión por cumplir el objetivo eran palpables en la grada.

El exfutbolista del Manchester City, Riyad Mahrez fue clave para que el ataque de Argelia pudiera fluir y con una gran técnica golpeó el balón para poner el 2-0 en el marcador y tomar tranquilidad para llevar de mejor forma el trámite del encuentro.

Hasta el segundo tiempo, en el minuto 57, Riyad Mahrez armó una jugada desde la banda derecha y con un centro preciso encontró a Mohamed Amoura quien aprovechó el servicio de su compañero para anotar su doblete en el partido.

Cuerpo técnico de Argelia | X: @LesVerts

¿Qué Selecciones africanas han clasificado al Mundial 2026?

Con una fecha por disputarse, Argelia confirmó su participación en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá en 2026, luego de acumular 22 puntos. Con ello, se suman a Marruecos, Túnez y Egipto como las Selecciones clasificadas a la justa.

El regreso de Argelia al máximo escenario del futbol mundial representa una recompensa al trabajo del técnico Vladimir Petkovic, quien tomó el mando del equipo con la misión de devolverle protagonismo internacional. Bajo su dirección, el conjunto africano mostró un estilo ofensivo y ordenado, con figuras consolidadas como Mahrez y jóvenes talentos que prometen ser clave en el futuro.

La afición argelina celebró con euforia la clasificación, al recordar las históricas participaciones en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde el equipo llegó hasta octavos de final. Ahora, con una generación renovada y un plantel equilibrado, Argelia buscará superar sus mejores actuaciones y representar con orgullo al continente africano en la Copa del Mundo 2026.

Banca de Argelia | X: @LesVerts