Mundial Sub-20: Estados Unidos golea a Italia con doblete de Cremaschi y avanza a Cuartos

Por quinta ocasión consecutiva, la Selección de Estados Unidos clasificó a los Cuartos de Final de un Mundial Sub-20 con una polémica victoria 3-0 contra su similar de Italia. A pesar de que la Azzurra en ningún momento representó amenaza para los norteamericanos, dos penales no sancionados mancharon el encuentro.

Estados Unidos avanzó a Cuartos de Final | AP

El entrenador italiano, Carmine Nunziata, pidió dos penales a favor casi consecutivos, pero el árbitro uruguayo Gustavo Tejera no los concedió. El primero fue por una carga sobre Christian Corradi y el segundo por un derribo a Mattia Liberali, pero tras la revisión en el VAR no se sancionaron.

Benjamin Cremaschi, la figura de Estados Unidos

Con la determinación de meterse en la pelea por la Bota de oro, el mediocampista salió inspirado al campo y con un doblete encaminó el triunfo del equipo de las Barras y las Estrellas. Con ello, llegó a cinco anotaciones que lo mantienen como líder de la tabla de goleadores.

Italia se despidió con una decepcionante goleada | AP

El capitán estadounidense abrió el marcador al minuto 15, en una jugada en la cual el balón quedó suelto en el área chica y Cremaschi no tuvo que hacer más que empujarlo al fondo de la red. El gol llegó justo después de que al inicio de partido el delantero Jamal Iddrissou dejó ir la oportunidad con un tiro al travesaño.

A pesar de ello, Italia mantuvo la diferencia al mínimo hasta el minuto 79, cuando Niko Tsakiris anotó el segundo del encuentro. Ya en la compensación, Cremaschi firmó su doblete que lo coloca por delante del Alejo Sarco y el francés Lucas Michal, que tienen cuatro anotaciones.

EUA fue superior a Italia | AP

El jugador de 20 años, actualmente cedido por Inter Miami al Parma, ha sido el motor ofensivo de su equipo, pues además de sus goles tiene dos asistencias. En lo colectivo, Estados Unidos es la mejor ofensiva, con 14 goles, de los cuales destaca la victoria 9-1 ante Nueva Calcedonia y el 3-0 contra Francia en Fase de Grupos.

¿Cuándo y contra quién jugará Estados Unidos los Cuartos de Final?

El equipo de las Barras y las Estrellas se medirá ante el ganador de la serie entre Marruecos y Corea de Sur, último compromiso de los Octavos de Final. El juego de Cuartos de Final está programado para el domingo 12 de octubre, a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Estados Unidos logró una contundente victoria | AP